Ninja porta i nuovi Set cucina in Italia

Elettrodomestici Ninja con accessori dedicati e sconti esclusivi per chi ama sperimentare ai fornelli.

scritto da Manuela Poidomani
Ninja, brand sempre più presente nelle cucine italiane, debutta con una nuova gamma di kit combinati pensati per chi desidera un’esperienza completa e versatile tra i fornelli. L’iniziativa riguarda tre linee principali. Gelatiera, forno-friggitrice combinata e friggitrice portatile. Tutte e tre disponibili sul sito ufficiale dell’azienda a prezzi promozionali. Il marchio, già noto per i suoi barbecue elettrici, propone ora soluzioni “tutto incluso” per agevolare chi cucina spesso a casa e cerca prodotti funzionali. Che sono già pronti all’uso con gli accessori più utili.

Sconti esclusivi e accessori extra: i Set Ninja conquistano la cucina smart

Il Set CREAMi include la popolare gelatiera Ninja Creami accompagnata da 4 vasetti extra, per un totale di 7 contenitori in cui preparare gusti diversi di gelato. Il Multicooker Combi, invece, abbina forno e friggitrice ad aria in un solo elettrodomestico, con una casseruola antiaderente e coperchio in vetro da 4 litri inclusi. Infine, la friggitrice Meal Prep CRISPi, pensata per l’uso quotidiano, è disponibile in due versioni. C’è “essenziale” oppure “completa”. Ed entrambe sono dotate di contenitori in vetro CleanCrisp, lavabili in lavastoviglie.

Gli sconti attualmente attivi rendono l’offerta ancora più interessante. Il Set CREAMi è venduto a 229,99 euro, contro un prezzo pieno di 279,98 euro. Il Multicooker Combi passa da 329,98 euro a 269,99 euro. Mentre il Set Meal Prep CRISPi scende a 189,99 euro rispetto al prezzo originario di 227,98 euro. Per chi cerca il massimo della dotazione, il kit completo del Meal Prep costa 209,99 euro, in promozione rispetto ai 270,97 euro di listino.

La differenza tra le due versioni del CRISPi sta nel numero e nelle dimensioni dei contenitori inclusi. Il modello base comprende quattro vasetti (tre da 1,4 litri e uno da 3,8 litri). Mentre il kit completo aggiunge un secondo contenitore da 3,8 litri. Che è ideale per porzioni più abbondanti.

Con questi Set, Ninja si rivolge a un pubblico attento alla qualità. Ma anche alla praticità, offrendo prodotti facili da usare e pronti per ogni occasione culinaria. Che vanno dalla colazione ai dessert.

