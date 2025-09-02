Samsung cambia la cucina smart

Samsung ha svelato all’IFA 2025 di Berlino due soluzioni pensate per rispondere all’evoluzione della cucina smart: un innovativo piano a induzione con sistema di aspirazione integrato e una lavastoviglie intelligente con AI. La casa sudcoreana ha puntato su linee pulite e tecnologie all’avanguardia per soddisfare le esigenze degli ambienti open space sempre più diffusi in Europa. Il nuovo Extractor Induction Hob racchiude in sé eleganza e praticità, eliminando la necessità di una cappa tradizionale grazie alla ventola ultrasottile e al sistema di scarico nascosto. L’obiettivo è garantire una continuità visiva tra cucina e zona living, valorizzando gli spazi e migliorando l’esperienza d’uso.

La lavastoviglie Bespoke AI è il nuovo cuore tecnologico della cucina smart

Dal punto di vista tecnico, il piano a induzione si distingue per la funzione Flex Zone Plus, che permette di adattare il calore alla forma e alla dimensione delle pentole. La superficie in vetro opaco resiste ai graffi e alle impronte, rendendo il prodotto adatto a un uso quotidiano intenso senza rinunciare all’estetica. Il design senza elementi a vista si integra perfettamente con cucine moderne, sempre più attente alla pulizia formale e alla funzionalità silenziosa.

La seconda novità presentata è la Bespoke AI Dishwasher, una lavastoviglie di nuova generazione che abbina funzionalità smart e design minimalista. Tra le caratteristiche principali troviamo l’apertura automatica della porta al termine del ciclo di lavaggio, pensata per favorire un’asciugatura naturale e completare un’estetica priva di maniglie. L’interno è stato ridisegnato per garantire una maggiore flessibilità, soprattutto nel cestello superiore, che ora offre spazio ottimizzato per bicchieri e utensili delicati.

Il vero punto di forza della macchina è la funzione AI Wash. Questo sistema sfrutta sensori avanzati per analizzare lo sporco in tempo reale, attivando un algoritmo che sceglie automaticamente il miglior ciclo di lavaggio. Il risultato è un risparmio concreto di acqua ed energia, oltre a una pulizia più mirata. Dopo il lancio in Corea e negli Stati Uniti, AI Wash ha già superato i programmi tradizionali come metodo preferito dagli utenti. I nuovi prodotti Samsung saranno disponibili in Europa nella prima metà del 2026 e saranno in esposizione a Berlino dal 5 al 9 settembre.