Samsung cambia la cucina smart

Due nuovi elettrodomestici con intelligenza artificiale pensati per la cucina smart europea di fascia alta.

Samsung ha svelato all’IFA 2025 di Berlino due soluzioni pensate per rispondere all’evoluzione della cucina smart: un innovativo piano a induzione con sistema di aspirazione integrato e una lavastoviglie intelligente con AI. La casa sudcoreana ha puntato su linee pulite e tecnologie all’avanguardia per soddisfare le esigenze degli ambienti open space sempre più diffusi in Europa. Il nuovo Extractor Induction Hob racchiude in sé eleganza e praticità, eliminando la necessità di una cappa tradizionale grazie alla ventola ultrasottile e al sistema di scarico nascosto. L’obiettivo è garantire una continuità visiva tra cucina e zona living, valorizzando gli spazi e migliorando l’esperienza d’uso.

La lavastoviglie Bespoke AI è il nuovo cuore tecnologico della cucina smart

Dal punto di vista tecnico, il piano a induzione si distingue per la funzione Flex Zone Plus, che permette di adattare il calore alla forma e alla dimensione delle pentole. La superficie in vetro opaco resiste ai graffi e alle impronte, rendendo il prodotto adatto a un uso quotidiano intenso senza rinunciare all’estetica. Il design senza elementi a vista si integra perfettamente con cucine moderne, sempre più attente alla pulizia formale e alla funzionalità silenziosa.

La seconda novità presentata è la Bespoke AI Dishwasher, una lavastoviglie di nuova generazione che abbina funzionalità smart e design minimalista. Tra le caratteristiche principali troviamo l’apertura automatica della porta al termine del ciclo di lavaggio, pensata per favorire un’asciugatura naturale e completare un’estetica priva di maniglie. L’interno è stato ridisegnato per garantire una maggiore flessibilità, soprattutto nel cestello superiore, che ora offre spazio ottimizzato per bicchieri e utensili delicati.

Il vero punto di forza della macchina è la funzione AI Wash. Questo sistema sfrutta sensori avanzati per analizzare lo sporco in tempo reale, attivando un algoritmo che sceglie automaticamente il miglior ciclo di lavaggio. Il risultato è un risparmio concreto di acqua ed energia, oltre a una pulizia più mirata. Dopo il lancio in Corea e negli Stati Uniti, AI Wash ha già superato i programmi tradizionali come metodo preferito dagli utenti. I nuovi prodotti Samsung saranno disponibili in Europa nella prima metà del 2026 e saranno in esposizione a Berlino dal 5 al 9 settembre.

