Euronics: offerte SPECIALI con prezzi super ribassati

Da Euronics l’idea di shopping non è fatta solo di prodotti disposti in ordine, ma di esperienze che sorprendono a ogni angolo. Le promozioni hanno un ritmo tutto loro, capace di dare l’impressione che il risparmio sia quasi automatico. Non serve interrogarsi troppo: il sorriso compare da solo. In Euronics la scelta non è mai banale, perché accanto alla voglia di divertimento con le console, si trova anche la sicurezza della praticità con gli elettrodomestici e l’affidabilità dei grandi marchi. Il bello è che ogni occasione sembra raccontare una piccola storia: la partita che comincia con gli amici, la serie tv che si vede sul divano, la cena improvvisata che diventa speciale. Insomma, Euronics porta il quotidiano a un livello più alto, senza complicazioni e con l’inconfondibile sensazione di aver fatto un affare.

Euronics e le occasioni per la casa e la tecnologia

La sezione dedicata al gioco diventa irresistibile. La PlayStation 5 Digital Edition Slim a 399,99 euro apre la strada a un’esperienza innovativa, mentre la PlayStation 5 Slim a 499,99 euro offre la stessa intensità con il supporto del lettore ottico. A completare il panorama c’è la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 509 euro, che unisce portabilità e divertimento senza fine. C’è poi Philips friggitrice ad aria Serie 3000 a 149,90 euro, ideale per chi cerca leggerezza e gusto, oppure del Dyson V10 Absolute a 379 euro, pronto a migliorare la gestione della casa.

Per i momenti di relax non manca la De Longhi Magnifica Start a 349 euro, un tocco di aroma che diventa quotidiano. Anche il cinema domestico ha il suo spazio: Euronics mette a disposizione il Sony Smart TV OLED UHD 4K 65″ da Euronics a 1899 euro, l’LG Smart TV LED Serie UT91 UHD 4K 98″ a 1499 euro e il TCL Smart TV QLED UHD a 899 euro. Non vengono trascurati i dettagli moderni come le AirPods Pro 3 Apple a 249 euro e il Chromebook Plus Acer 515 da Euronicsa 349 euro.