Galaxy XR: in continuo miglioramento fin dalla sua rivelazione

Ad oltre due anni dalla sua prima presentazione oggi torniamo a parlarvi del visore per la realtà virtuale di Samsung, quest’ultimo dovrebbe prendere il nome ufficiale di Samsung XR e si sta facendo attendere orme da diverso tempo, a quanto pare però l’attesa sta per finire dal momento che il suo lancio dovrebbe essere ormai imminente, questo emerge dalle parole di 2 portavoce di Google e Qualcomm, Partner ufficiali dello sviluppo di questo dispositivo con Samsung.

Miglioramenti in tutto

Le due aziende si sono espresse in merito in lungo ritardo portato avanti da questo dispositivo specificando che questi due anni sono serviti per apportare piccole ma sostanziali modifiche a questo prodotto, le due società infatti hanno lavorato in modo molto importante per migliorare l’ergonomia del dispositivo poiché quest’ultimo è pensato per essere indossato per molto tempo, di conseguenza le aziende si sono impegnate per migliorare l’isolamento dalla luce esterna, distribuire il peso in modo ottimale ed effettuare tutta una serie di miglioramenti che puntano a rendere il device veramente molto comodo.

Come se non bastasse la divisione Google che si occupa di sviluppare Android XR, versione di Android pensata specificatamente per la realtà virtuale, ha lavorato in modo profondo e dedicato per una profonda integrazione di Gemini all’interno del visore, l’idea alla base è quella di inserire un modello di intelligenza artificiale in grado di vedere e sentire quello che fa l’utente in modo da offrire un supporto adeguato e contestuale alle sue esigenze.

Anche il lato hardware è stato fortemente migliorato dal momento che adesso il dispositivo dovrebbe vantare due display microOLED 4K con 16 GB di RAM e il processore Snapdragon XR2, attualmente il migliore per questa tipologia di prodotto, le ultime indiscrezioni parlano anche di un prezzo non particolarmente elevato seppur consistente, parliamo infatti di circa 2000 €, prezzo che ovviamente pone obbligatoria una domanda, a quale fetta di utenza si riferisce tale prodotto?