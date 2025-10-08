Google Chrome più veloce su PC e Mac: i trucchi per renderlo una scheggia

Nel tempo, anche Google Chrome può diventare più lento, consumare troppa memoria e impiegare secondi preziosi per caricare le pagine. Il motivo è quasi sempre legato all’accumulo di estensioni, file temporanei e schede lasciate aperte in background.

Il primo passo per ridare reattività al browser è controllare le estensioni installate. Da “Gestisci estensioni” si possono disattivare o rimuovere quelle che non servono più. Ogni componente aggiuntivo utilizza una parte della RAM e della CPU, e liberare risorse migliora subito la velocità generale.

Anche le schede multiple pesano molto sul sistema. Chrome consente di sospendere automaticamente quelle inattive grazie alla funzione “Memory Saver”, introdotta di recente. Quando la scheda viene riaperta, si aggiorna all’istante senza doverla ricaricare da zero. In alternativa, mantenere aperte solo le pagine necessarie è sempre una buona abitudine, soprattutto su portatili con poca memoria.

Pulizia dei dati e aggiornamenti periodici per Google Chrome

Un’altra operazione utile è la pulizia della cache. Chrome memorizza immagini, cookie e file temporanei per velocizzare i caricamenti, ma quando questi si accumulano, l’effetto diventa opposto. Dal menu “Privacy e sicurezza” si può cancellare la cache e i dati di navigazione più vecchi, mantenendo solo le password e le preferenze. Questo intervento leggero spesso basta per rendere il browser più fluido.

È importante anche mantenere Chrome aggiornato. Ogni versione include ottimizzazioni per la gestione della memoria e della grafica, oltre a miglioramenti per la compatibilità con siti e servizi web. Su Mac e Windows gli aggiornamenti sono automatici, ma vale la pena controllare di tanto in tanto.

Per chi utilizza il browser intensamente, una soluzione alternativa consiste nell’attivare l’accelerazione hardware, che sfrutta la GPU per alleggerire il carico sulla CPU. Con pochi minuti di manutenzione periodica e qualche piccola accortezza, Google Chrome torna a offrire la rapidità e la stabilità per cui è conosciuto, anche su computer non recenti.