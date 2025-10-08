MG conquista l’Italia: superate le 100.000 auto vendute in soli quattro anni

MG conferma la sua crescita esplosiva in Italia, raggiungendo un traguardo simbolico ma fondamentale. Parliamo infatti di oltre 100.000 auto vendute. Il marchio, rilanciato nel nostro Paese nel 2021, ha costruito in pochi anni una reputazione solida, puntando su un’offerta moderna, prezzi competitivi e un servizio post-vendita efficiente.

Nei primi nove mesi del 2025, MG ha immatricolato 39.265 veicoli, conquistando una quota di mercato del 3,34% e registrando una crescita del 30% rispetto all’anno precedente. Numeri che la collocano tra i protagonisti assoluti del mercato automobilistico nazionale. Andrea Bartolomeo, vicepresidente e country manager di SAIC Motor Italy, ha sottolineato come questo risultato sia la prova concreta della fiducia che i clienti italiani hanno riposto nel marchio.

Bartolomeo ha voluto ringraziare clienti, concessionari e collaboratori. Egli ha riconosciuto come il ritorno di MG in Italia sia stato una sfida vinta grazie a un approccio dinamico anche nei periodi più difficili.

MG cresce nei servizi e nella gamma: il futuro è elettrico e ibrido

Ma non parliamo solo di un successo nelle vendite. In quanto la crescita di MG in Italia è anche organizzativa e infrastrutturale. L’azienda ha infatti inaugurato nel 2024 il primo magazzino ricambi locale a Tortona (Alessandria), diventato in meno di un anno un punto di riferimento per tutta la rete MG. Oggi garantisce la consegna dei pezzi in 24-36 ore su tutto il territorio nazionale, ha aumentato del 50% la superficie operativa e triplicato le scorte, raggiungendo un fill rate del 94%, uno dei più alti del settore.

La gamma attuale del marchio è composta da sei modelli, quali HS, ZS, MG3, MG4, MG5 EV e Cyberster , oltre che quattro alimentazioni, benzina, Hybrid+, Plug-in hybrid ed elettrica. L’offerta si sviluppa su tre categorie di carrozzeria (SUV, hatchback e roadster), così da rispondere a un pubblico eterogeneo, dal cliente urbano fino all’automobilista sportivo. I modelli MG3 e ZS continuano a distinguersi nei rispettivi settori di riferimento per rapporto qualità-prezzo e affidabilità, mentre la Cyberster, la roadster completamente elettrica, incarna la visione più futuristica del marchio, unendo tradizione inglese e tecnologia cinese.

L’obiettivo di MG? Consolidare la sua posizione tra i primi brand in Italia, continuando a offrire auto accessibili, tecnologiche e sostenibili. Con una crescita costante e un piano di espansione già avviato, il marchio del gruppo SAIC sembra destinato a restare protagonista del mercato automobilistico nazionale anche nei prossimi anni.