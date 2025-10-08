Foto scadenti? Ecco i trucchi per renderle magnifiche dallo smartphone

La maggior parte degli scatti che ormai si vedono sul web e sui social, sono realizzati con gli smartphone. Tutto ciò è più che plausibile dal momento che si tratta dei dispositivi che gli utenti utilizzano di più e che soprattutto hanno sviluppato delle fotocamere di altissimo livello. È necessario però sfruttare alcune impostazioni fondamentali che possono far venir fuori risultati eccezionali. Il primo aspetto da considerare è la luce, per cui non dimenticate di regolarla automaticamente in relazione all’ambiente in cui state scattando la vostra foto. Con i comandi manuali disponibili, potrete scegliere voi quanta luce dare al vostro scatto. Questo semplice gesto evita cieli bruciati o soggetti troppo scuri.

Anche la messa a fuoco va gestita con attenzione. Molti smartphone consentono di bloccarla tenendo premuto il punto d’interesse. In questo modo, anche muovendo leggermente il telefono, il soggetto rimane nitido. È utile soprattutto nei ritratti e negli scatti macro, dove la profondità di campo è ridotta.

Un altro accorgimento importante è evitare lo zoom digitale. Ingrandire l’immagine riduce la qualità, perché non si tratta di un vero ingrandimento ottico. Meglio avvicinarsi fisicamente al soggetto oppure, se disponibile, passare alla lente teleobiettivo.

Sfruttare la modalità Pro e la post-produzione

Molti dispositivi Android e iPhone offrono la modalità Pro o manuale, che permette di regolare ISO, tempi di esposizione e bilanciamento del bianco. Giocando con questi parametri è possibile ottenere effetti più realistici, soprattutto in condizioni di luce complessa. Un ISO basso riduce il rumore digitale, mentre un tempo di scatto più lungo cattura meglio la luce nelle scene notturne (ma serve tenere il telefono ben fermo o usare un cavalletto).

Dopo lo scatto, la post-produzione è il passaggio che fa la differenza. Applicazioni come Snapseed o Lightroom Mobile consentono di ritoccare contrasto, saturazione e nitidezza in modo naturale, senza stravolgere i colori. L’obiettivo non è modificare la foto, ma valorizzarla.

Infine, pulire regolarmente la lente e scattare in formato RAW, se supportato, permette di ottenere immagini più definite e facili da elaborare. Con qualche piccolo accorgimento, la fotocamera dello smartphone diventa uno strumento creativo capace di risultati sorprendenti anche senza apparecchi professionali.