Audi A2 e-tron 2026: la nuova compatta elettrica prende forma

La nuova Audi A2 e-tron 2026 è sempre più vicina al debutto ufficiale. Le ultime immagini a riguardo arrivano direttamente dalle Alpi austriache. Qui la vettura, infatti, è attualmente impegnata nei test su strada. Attesa per il 2026, questa nuova proposta rappresenterà il modello entry level nel mondo e-tron, portando il marchio verso un settore più accessibile ma sempre fedele ai suoi standard di qualità, tecnologia e comfort.

Le foto spia mostrano un’auto ancora un po’ nascosta, ma già riconoscibile per alcune caratteristiche del suo design. È già possibile individuare una linea dinamica e proporzioni studiate per combinare efficienza aerodinamica e abitabilità. La parte frontale presenta la classica griglia chiusa tipica dei modelli e-tron, insieme a fari sottili e aggressivi che rafforzano la personalità sportiva della vettura. Sul retro, un spoiler che divide il lunotto in due richiama esplicitamente la vecchia Audi A2 dei primi anni Duemila. Un segno che la casa tedesca non rinnega le sue origini neppure nel passaggio all’elettrico.

Audi A2 e-tron: tecnologia MEB+, interni digitali e autonomia all’avanguardia

Un altro dettaglio interessante emerso dalle immagini riguarda il cofano anteriore aperto. Stando a quanto riscontrato al suo interno non sembra esserci spazio per un “frunk”, il piccolo vano di carico frontale che molti automobilisti elettrici apprezzano per riporre i cavi di ricarica. Sul fronte tecnico, la nuova Audi A2 e-tron dovrebbe poggiare sulla piattaforma MEB+ dedicata ai veicoli elettrici di nuova generazione. Questa base consentirà all’auto di offrire migliori prestazioni, tempi di ricarica più rapidi e una gestione più efficiente delle batterie. Considerato il posizionamento al di sotto della AudiQ4e-tron, è probabile che la A2 condivida parte del powertrain con la futura Skoda Elroq, offrendo così un equilibrio tra autonomia, prestazioni e prezzo competitivo.

Gli interni non sono stati ancora svelati, ma è lecito aspettarsi il classico ambiente Audi, curato in ogni dettaglio e dominato da ampi display digitali per la strumentazione e l’intrattenimento. Non è da escludere la presenza dell’Audi-Digital Stage, il sistema multimediale già adottato dai modelli più recenti del marchio. L’obiettivo di tutto ciò? Rendere l’esperienza di guida il più possibile connessa, intuitiva e sostenibile.

Il debutto ufficiale della Audi A2 e-tron 2026 è previsto entro la fine del prossimo anno, ma le fasi di test proseguiranno ancora per diversi mesi.