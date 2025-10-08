Un filtro MIT permette di produrre idrogeno in modo più economico

La sfida di produrre idrogeno in modo efficiente e sicuro è una delle priorità per la transizione energetica. Oggi, la separazione del gas dagli altri componenti nei processi industriali ad alta temperatura rappresenta un ostacolo. Il quale limita la resa sia la sostenibilità economica degli impianti. In tale contesto, una recente innovazione sviluppata al MIT potrebbe offrire una soluzione concreta. Il punto critico riguarda le membrane di palladio, utilizzate per la loro capacità unica di selezionare le molecole di idrogeno e bloccare altri gas. Realizzate come film sottili, tali membrane tendono a degradarsi rapidamente quando la temperatura supera gli 800 kelvin. Compromettendo la separazione e aumentando i costi di manutenzione. Per superare tale limite, i ricercatori hanno adottato un approccio diverso, focalizzandosi non sul materiale, ma sulla sua struttura.

Novità presentata dal MIT per la produzione di idrogeno

La nuova configurazione prevede microscopici plug di palladio inseriti in un supporto di silice porosa. Tale design innovativo impedisce al metallo di deformarsi o aggregarsi sotto stress termico. Garantendo la stabilità del processo anche a temperature prossime ai 1.000 kelvin. Equivalenti a circa 727 °C. I test di laboratorio hanno confermato che le membrane a plug mantengono le loro prestazioni anche dopo oltre 100 ore di funzionamento continuo. Un risultato che apre la strada a operazioni più sicure e durature rispetto alle membrane tradizionali.

Il principio di funzionamento rimane lo stesso. Le molecole di idrogeno si dividono in atomi singoli sulla superficie del palladio. Poi attraversano la membrana e si ricombinano in idrogeno puro dall’altro lato. Eppure, la nuova struttura consente di preservare l’efficienza del processo anche in condizioni estreme. Riducendo così il consumo di palladio, un metallo raro e costoso. E abbattendo i costi complessivi di produzione. Secondo gli sviluppatori, tale tecnologia potrebbe trasformare la gestione dell’idrogeno negli impianti industriali. Rendendola così più stabile e sostenibile. Oltre agli effetti immediati sull’industria, tale innovazione rappresenta un passo importante verso una produzione di idrogeno più affidabile e meno dipendente da materiali preziosi.