Google Wallet si rinnova: nuovo logo, animazioni più fluide e interfaccia Material 3

Google Wallet

Google Wallet cambia volto. L’app di pagamento e gestione digitale del colosso di Mountain View sta ricevendo un aggiornamento che porta con sé un restyling grafico ispirato al linguaggio Material 3 Expressive, insieme ad alcune migliorie pensate per rendere l’esperienza d’uso più fluida e coerente con le altre app dell’ecosistema Google.

Un restyling nel segno della semplicità

La novità più evidente è visiva: il logo di Google Wallet cambia ancora una volta, diventando più pulito e riconoscibile. La scritta “Wallet” nella parte superiore sinistra dell’interfaccia scompare per lasciare spazio a un’icona colorata che richiama i toni del nuovo design Expressive, già adottato da Google Calendar, Gmail e Maps.

La schermata principale risulta più ariosa, con maggiori spazi bianchi e transizioni più morbide, che rendono la navigazione più fluida. Anche l’icona per aggiungere nuovi elementi è stata semplificata: sparisce il testo “+ Aggiungi a Wallet”, sostituito da un semplice segno “+” che apre il menu contestuale con carte, biglietti e chiavi digitali. Le animazioni di apertura e chiusura delle schede sono state completamente riviste, con un effetto più dinamico e coerente con le altre app Google aggiornate al Material 3. Tutto scorre in modo naturale, offrendo un senso di continuità tra le varie sezioni — un approccio che Google sta progressivamente estendendo a tutto il suo ecosistema Android.

Nuova visualizzazione delle carte e delle transazioni

Anche la gestione delle carte riceve una ventata d’aria fresca. Ora, entrando nel dettaglio di una carta di pagamento o fedeltà, si può scorrere la cronologia delle transazioni associate senza dover passare per schermate secondarie. I dati vengono mostrati in una scheda compatta, arricchita da piccole animazioni contestuali che accompagnano l’interazione, come l’espansione graduale del saldo o la dissolvenza delle ultime operazioni. Un piccolo tocco estetico, ma che contribuisce a rendere l’esperienza più moderna e “fisica”.

Un Wallet sempre più universale

Negli ultimi due anni, Google Wallet ha ampliato il proprio ruolo, andando ben oltre la semplice funzione di pagamento contactless. Oggi è un vero hub digitale in cui conservare carte di credito e debito, abbonamenti ai mezzi pubblici, carte fedeltà, biglietti per eventi, boarding pass, chiavi digitali per hotel o auto e persino documenti d’identità digitali nei paesi che ne supportano l’uso. Con questo aggiornamento, Google continua a lavorare verso un obiettivo chiaro: trasformare Wallet nel sostituto definitivo del portafoglio fisico. Tutto ciò di cui si ha bisogno per uscire di casa — pagamento, identità, accesso — può essere gestito direttamente dal proprio smartphone.

L’app mantiene anche l’integrazione diretta con Google Pay, che resta la piattaforma di riferimento per i pagamenti online e peer-to-peer, ma ora con una presentazione più coerente e visivamente armonizzata.