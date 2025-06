Microsoft, nuovo strumento per passare da Windows 10 a 11

La fine del supporto per Windows 10 è sempre più vicina, dovrebbe verificarsi a partire da ottobre dell’anno corrente. Microsoft nel frattempo sta sviluppando un nuovo strumento pensato per facilitare il passaggio a Windows 11 per milioni di utenti.

A differenza delle attuali opzioni disponibili – come l’uso del Media Creation Tool o delle notifiche via Windows Update – questa nuova utility sarà pensata per guidare l’utente in modo semplice e automatizzato, riducendo al minimo la possibilità di errore in fase di aggiornamento. Uno degli aspetti principali su cui Microsoft sta puntando è l’esperienza utente garantita con questo tool. Il nuovo strumento verificherà automaticamente se il dispositivo è compatibile con Windows 11, controllando requisiti hardware come TPM 2.0, CPU e RAM, e procederà al backup dei dati prima di iniziare la migrazione alla nuova versione del sistema. L’intero processo sarà più simile a quello di una configurazione guidata che a una classica installazione.

L’obiettivo è chiaro: rendere la transizione quanto più fluida possibile, per evitare che gli utenti restino su Windows 10 fino all’ultimo momento utile. Considerando che il supporto ufficiale terminerà ad ottobre 2025, Microsoft vuole anticipare l’ondata di aggiornamenti forzati offrendo uno strumento che rassicuri anche gli utenti meno pratici. Questo nuovo approccio arriva in un momento in cui molte aziende e privati stanno ancora valutando il passaggio al nuovo sistema operativo. Le perplessità riguardano sia la compatibilità, sia l’usabilità quotidiana di Windows 11. Uno strumento efficace, che garantisca stabilità e sicurezza durante l’aggiornamento, potrebbe essere la leva necessaria per accelerare l’adozione su larga scala.

Non è ancora stata annunciata una data ufficiale per il rilascio, ma i test interni sono già in corso. È probabile che la nuova utility venga distribuita nei prossimi mesi, probabilmente insieme ad uno degli aggiornamenti principali di Windows.