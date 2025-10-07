Ad
Un idrogel atossico rivoluziona la lotta contro le microplastiche

Sheyna Patel, 14 anni, ha creato un idrogel atossico capace di rimuovere oltre il 93% delle microplastiche presenti nell’acqua.

scritto da Margherita Zichella
C’è una realtà invisibile che scorre proprio sotto i nostri occhi, nell’acqua che beviamo, che riempie i nostri laghi e i nostri oceani. Non è solo acqua, purtroppo. Al suo interno, si nascondono miliardi di minuscoli frammenti di plastica, le famigerate microplastiche. Parliamo di particelle spesso più piccole di cinque millimetri, praticamente invisibili a occhio nudo, ma talmente pervasive da essere state trovate anche negli abissi oceanici più inospitali e, cosa ancora più inquietante, persino nel cervello umano. È una vera e propria emergenza globale, un problema che sembra impossibile da contenere.

Ma in mezzo a questo scenario, arriva una storia che ci restituisce un po’ di ottimismo e dimostra che la soluzione, a volte, può arrivare dalle menti più giovani. Lei si chiama Sheyna Patel, ha solo quattordici anni e viene dalla Florida, ma ha già trovato un modo concreto e incredibilmente efficace per affrontare la questione.

 

Dal laboratorio di una 14enne un’arma contro l’inquinamento invisibile

Sheyna ha sviluppato un idrogel atossico che ha il potere di catturare e scomporre le microplastiche disperse nell’acqua. I risultati dei suoi test di laboratorio sono stati sbalorditivi: il gel si è dimostrato particolarmente efficace con la plastica PET, quella che troviamo in moltissimi imballaggi per cibi e bevande, riuscendo a rimuovere oltre il 93% delle particelle inquinanti. L’idea alla base è ingegnosamente semplice: il materiale agisce come una sorta di spugna molecolare, intrappolando fisicamente la plastica e rendendone facile la rimozione dall’ambiente acquatico. Questo approccio pratico e diretto è la prova che anche le soluzioni nate dalla creatività di una ragazza possono avere un impatto tangibile su problemi globali che affliggono scienziati e governi da anni.

Non dimentichiamo che la diffusione delle microplastiche non è solo un disastro ecologico, ma anche una minaccia per la salute. Le stime più recenti sono allarmanti: si pensa che ognuno di noi, ogni giorno, inali o ingerisca centinaia di migliaia di queste particelle, un numero enormemente superiore a quanto si credesse. Rimuoverle dall’ambiente è un incubo logistico e scientifico. Finora, la ricerca si è concentrata su un ventaglio di soluzioni che vanno dai batteri geneticamente modificati che “mangiano” la plastica, a complessi sistemi chimici o meccanici per filtrare l’acqua. Il progetto di Sheyna si distingue in questo panorama perché riesce a coniugare sicurezza (essendo atossico), efficienza e semplicità d’uso. È la dimostrazione perfetta di come una mente giovane e fresca possa trovare una risposta pratica e immediata a un’emergenza che richiede un intervento rapido.

L’invenzione di questa giovane prodigio non è passata inosservata: è stata selezionata tra le dieci finaliste del prestigioso 3M Young Scientist Challenge 2025, una competizione riservata ai talenti tra gli 11 e i 14 anni. Il vincitore verrà annunciato a ottobre, ma il solo fatto di essere arrivata in finale è un enorme segnale. Testimonia quanto le nuove generazioni siano pronte non solo a ereditare i problemi, ma anche a trasformare la loro curiosità e la loro creatività in strumenti concreti per un cambiamento reale. E se il futuro del nostro pianeta dipende da chi trova soluzioni nell’acqua che beviamo, forse abbiamo un motivo in più per essere speranzosi.

Margherita Zichella

Nata a Roma l'11 aprile del 1983, diplomata in arte e da sempre in bilico tra comunicazione scritta e visiva.