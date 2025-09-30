Windows 10: in Europa arriva un anno di supporto gratis

Nel settore dell’informatica il ciclo vitale dei sistemi operativi è un elemento cruciale. Quando una piattaforma smette di ricevere aggiornamenti, il rischio di vulnerabilità cresce inevitabilmente. Dunque, milioni di dispositivi possono trovarsi improvvisamente esposti a potenziali attacchi informatici. Non stupisce quindi che ogni annuncio relativo alla fine del supporto di un sistema largamente diffuso sia seguito con particolare attenzione. È in tale contesto che si inserisce la mossa di Microsoft. L’azienda, in Europa, ha annunciato che il supporto a Windows 10 non terminerà il prossimo 14 ottobre, come inizialmente stabilito. Quest’ultimo sarà, invece, esteso gratuitamente per un altro anno. Si tratta di un cambiamento inatteso, soprattutto considerando che l’azienda aveva fino a poco fa confermato lo “switch-off” del sistema operativo. Una scelta spiegata ufficialmente con l’obiettivo di sostenere i clienti e offrire loro opzioni durante la transizione a Windows 11. Ciò con la garanzia di aggiornamenti di sicurezza critici senza interruzioni.

Windows 10: il supporto continua per un altro anno

Le difficoltà del passaggio al nuovo sistema non sono un dettaglio. Windows 11 impone come requisito imprescindibile la presenza del modulo TPM 2.0, componente non presente su tutti i computer, neanche su modelli prodotti sette o otto anni fa. Per molti utenti, tale vincolo significa dover acquistare nuovi dispositivi, oppure continuare a utilizzare Windows 10 consapevoli dei rischi di un software privo di protezione.

Prima di tale annuncio, Microsoft aveva introdotto formule alternative: un pacchetto di aggiornamenti extra a pagamento per i privati. Ed anche un’estensione fino a tre anni, anch’essa a pagamento, per il mondo enterprise. Era stata persino proposta una versione gratuita condizionata alla creazione di un account Microsoft e al salvataggio di alcuni dati nel cloud. Resta da capire se tale apertura rimarrà circoscritta al contesto europeo o se potrà estendersi ad altri mercati. In ogni caso, la vicenda ha evidenziato come il settore dei sistemi operativi possa essere condizionato dalle scelte degli utenti.