Gemini: in arrivo una nuova interfaccia?

L’intelligenza artificiale conversazionale sta vivendo una rapida evoluzione. Eppure, sembra che l’interfaccia grafica dei chatbot è rimasta sostanzialmente invariata nel tempo. Finora l’approccio dominante si è basato su un modello semplice, paragonabile a quello di una classica chat di messaggistica. Un’impostazione intuitiva, ma che rischia di limitare le potenzialità di strumenti sempre più complessi e multifunzionali. È in tale contesto che emergono segnali di possibili cambiamenti da parte di Google. L’azienda di Mountain View starebbe sperimentando una versione di Gemini più attenta all’esperienza dell’utente e meno ancorata alla rigidità delle interfacce tradizionali.

Google: ecco cosa potrebbe cambiare per Gemini

Secondo quanto emerso da un’analisi tecnica dell’app principale dell’azienda, quest’ultima avrebbe introdotto elementi grafici e funzionalità aggiuntive ancora non attivabili. Al centro della novità ci sarebbero i cosiddetti prompt proattivi, ossia esempi e suggerimenti visualizzati direttamente nella schermata iniziale. Invece di lasciare l’utente libero di muovere i primi passi senza alcun orientamento, il sistema presenterebbe opzioni già pronte. Accompagnate da grafiche colorate e immagini generate dall’AI stessa. Si tratterebbe quindi non solo di un supporto pratico, ma anche di un modo per rendere l’interazione esteticamente più coinvolgente.

I prompt non sarebbero generici, ma organizzati in schede capaci di illustrare scenari d’uso concreti. Una scelta che sembra mirare in particolare a chi si avvicina per la prima volta al chatbot e non ha ancora piena consapevolezza delle sue capacità.

Resta però incerto se e quando tale opzione verrà resa disponibile al pubblico. Come spesso accade, la presenza di indizi all’interno di un’applicazione non equivale alla certezza di un lancio ufficiale. Potrebbe trattarsi di un test preliminare, di una prova destinata a rimanere interna o di una funzione che arriverà in forme diverse da quelle oggi individuate. L’assenza di conferme ufficiali mantiene aperto il campo delle possibilità. Se confermata, la scelta di Google potrebbe aprire la strada a una nuova fase, in cui l’esperienza utente diventa parte integrante della strategia del chatbot AI.