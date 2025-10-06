Truffa phishing di ottobre: ecco il messaggio da evitare assolutamente

Quando la truffa comincia a girare diventa davvero difficile arginarla. Quello che sta andando in scena in queste ore potrebbe essere un copione ben pensato dai truffatori, ai quali sono stati in grado di mettere a ferro e fuoco le difese degli utenti. La truffa che sta girando si muove con due messaggi distinti, i quali però hanno lo stesso scopo, ovvero quello di rubare i dati personali delle vittime e anche i loro soldi dal conto.

La truffa purtroppo si muove con più messaggi, ecco due testi da cui stare alla larga

Di testi truffa ce ne sono tantissimi in giro ma questa settimana gli utenti italiani sembrano aver fatto il pienone. Il primo è proprio questo qui che trovate in basso:

“Non so perché non ho ricevuto una tua chiamata, anche se sto ancora aspettando!

Sono io, Santana! Forse te ne sei dimenticato, ma ti ho scritto qualche settimana fa.

Ti ho chiesto di andare sul mio profilo e scrivermi, aspetto una tua lettera tutti i giorni.

Ho già chiesto ai miei amici il tuo numero di telefono per chiamarti.

Semmai, ho cambiato il mio nickname ed eccone uno nuovo: Santana-amazing950

Ti aspetto!”

Questo è solo il primo ma purtroppo ce n’è anche un altro che ha lasciato gli utenti inizialmente soddisfatti, ma poi in un mare di guai. Ecco il testo completo:

“Buonasera!

Il tuo profilo mi ha colpito in modo particolare rispetto a molti altrie ho deciso di non ignorarlo.

Inizio a scriverti di buon umore: i giorni feriali stanno per finire! Sto già pianificando mentalmente come trascorrerò il weekend: ci sarà yoga e una lunga passeggiata nella natura.

Adoro avere in vista progetti semplici e piacevoli. Hai un rituale o un’attività preferita che ti aiutano a passare dal lavoro al fine settimana?

Ti auguro il meglio, Ekaterina.”