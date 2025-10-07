SmartThings apre a nuove connessioni nella casa intelligente

Samsung si muove velocemente verso la piena interoperabilità domestica con un aggiornamento che segna un punto di svolta per la sua piattaforma SmartThings. L’azienda ha infatti annunciato l’arrivo della funzionalità two-way Thread network unification. Un nome tecnico che nasconde una rivoluzione nel settore. Ora gli hub SmartThings potranno unirsi a reti Thread già esistenti, anche se create da altri produttori. In altre parole, creare o ampliare una rete di dispositivi smart sarà molto più semplice, indipendentemente dal marchio degli accessori presenti in casa.

Il cuore di questa evoluzione è Matter, lo standard di connettività che sta rivoluzionando il settore della domotica moderna. Creato da un consorzio che riunisce le principali aziende tecnologiche, Matter consente ai vari ecosistemi smart di comunicare tra loro in modo fluido, sicuro e trasparente. Il suo funzionamento si basa sul protocollo Thread, una rete wireless pensata per garantire connessioni stabili, rapide e decentralizzate.

SmartThings unisce le connessioni della casa intelligente

Con la versione 1.4 delle specifiche, il protocollo Thread introduce finalmente la possibilità di unire due reti diverse in maniera bidirezionale. Ciò significa che, oltre a collegare SmartThings a reti esterne, sarà possibile integrare anche dispositivi come Google Nest Hub o Apple HomePod in una rete gestita da SmartThings. Un’evoluzione che consente all’utente di costruire un ecosistema smart domestico davvero universale.

L’aggiornamento annunciato da Samsung rappresenta molto più di un miglioramento tecnico. Segna un passo concreto verso una casa intelligente senza confini. L’integrazione con Matter consentirà di gestire e controllare i dispositivi smart da un’unica piattaforma, semplificando l’esperienza quotidiana. Attraverso l’app SmartThings sarà possibile accedere all’opzione per unificare le reti Thread, gestire le impostazioni e monitorare tutti i dispositivi connessi, anche quelli di produttori diversi.

Questo nuovo approccio offre tanti vantaggi. Tra questi vi è una maggiore copertura della rete, configurazioni più rapide, aggiornamenti automatici e una gestione più sicura. La casa diventa così uno spazio connesso in modo intelligente, dove ogni dispositivo collabora con gli altri per migliorare la vita quotidiana.