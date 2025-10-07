Google Foto rinnova i Collage e si prepara a festeggiare il Diwali

Google Foto

Google Foto è una delle applicazioni più apprezzate dell’ecosistema di Mountain View. Non è solo un archivio, ma un vero e proprio strumento creativo che nel tempo si è arricchito di editing avanzato, funzioni AI e modalità di condivisione smart. Ora, secondo le ultime anticipazioni emerse dall’analisi dell’APK della versione 7.47.0 per Android, sembra arrivato il turno di un corposo aggiornamento per lo strumento Collage, con in più un tocco di festa grazie a nuovi stili dedicati al Diwali.

I Collage diventano più flessibili

Ad oggi, creare un collage in Google Foto significa selezionare fino a sei immagini e lasciare che l’app organizzi la disposizione. Un approccio rapido, ma con un limite evidente: una volta scelta la griglia, non si può più tornare indietro per modificare il numero o la posizione delle foto. Le modifiche in arrivo puntano a superare proprio questo ostacolo. In futuro, Google Foto mostrerà una schermata vuota di creazione del collage, permettendo all’utente di inserire immagini singolarmente in ogni riquadro tramite il tasto “+”. Sarà possibile aggiungere o rimuovere riquadri (fino a sei in totale), garantendo una libertà di composizione mai vista prima.

Un’altra novità è il tasto Condividi: attivo solo quando tutti i riquadri sono riempiti, consentirà di inviare subito il proprio collage senza doverlo per forza salvare nella galleria. Una soluzione perfetta per chi vuole creare contenuti veloci per social e messaggistica, senza passaggi intermedi.

Un tocco di festa: gli stili dedicati al Diwali

Oltre alla parte funzionale, Google sembra pronta a lanciare anche nuovi stili tematici per i Collage. Nel codice dell’app sono stati individuati riferimenti a tre template inediti dedicati al Diwali 2025, la celebre “festa delle luci” che quest’anno cade il 20 ottobre.

Gli stili individuati hanno nomi evocativi:

Diya (le tradizionali lampade a olio)

Lights (dedicato alle decorazioni luminose)

Rangoli (i disegni colorati che adornano le case durante la celebrazione)

Questi layout permetteranno agli utenti di realizzare collage d’impatto, arricchendo le foto con elementi grafici legati alla festività. Google ha già preparato alcune immagini dimostrative che con ogni probabilità verranno utilizzate come anteprime nel rollout ufficiale.rsione stabile di Google Foto per Android è già disponibile sul Play Store e può essere scaricata da chiunque voglia tenere l’app sempre aggiornata in vista delle novità imminenti.