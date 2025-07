Apple HomePod con display, nuova conferma nascosta in iOS 26

Apple potrebbe davvero essere vicina al lancio di un nuovo HomePod con display, e questa volta l’indizio arriva direttamente dal cuore di iOS 26. Come segnalato da MacRumors, tra i file della Beta 4 rilasciata agli sviluppatori è stata individuata una stringa che lascia ben pochi dubbi: un messaggio di sistema che recita “Il tuo HomePod non sarà in grado di mostrare il meteo locale, l’ora o richieste a Siri relative alla tua zona”.

La parola “mostrare” è quella che ha attirato l’attenzione degli analisti, perché indica chiaramente la presenza di uno schermo, cosa che nessun HomePod attualmente in commercio possiede. A quanto pare, Apple sta lavorando da tempo a un hub domestico smart in stile Nest Hub o Echo Show, ma finora il progetto è rimasto lontano dai riflettori. Questo nuovo riferimento lo riporta in primo piano, suggerendo che qualcosa potrebbe muoversi nei prossimi mesi.

Un progetto rallentato dall’incertezza sull’AI

Le prime indiscrezioni su un HomePod con display risalgono addirittura al 2021. Da allora, l’idea è rimasta sulla scrivania dei progettisti Apple, frenata non tanto dall’hardware, quanto dal software. Il nodo centrale è sempre stato Siri, che avrebbe dovuto evolversi con l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa. L’obiettivo era rendere Siri capace di gestire conversazioni più complesse, contestuali e interattive, trasformando l’HomePod in un vero assistente domestico visuale.

Il problema? Questa nuova versione di Siri sembra ancora lontana dal debutto: Apple avrebbe rinviato il lancio al 2026, valutando addirittura l’idea di affidarsi a partner esterni come OpenAI o Anthropic per accelerare i lavori. Una mossa sorprendente, considerando che Apple di solito preferisce soluzioni interne, ma che riflette anche le difficoltà riscontrate nel settore.

Intanto, iOS 26 ha riattivato i riassunti automatici per articoli e contenuti nelle app di intrattenimento, dopo una breve sospensione legata a troppe “allucinazioni” dell’AI, che avevano generato proteste da parte di testate come la BBC. Un segnale che Apple continua a camminare sul filo quando si parla di AI, alternando ambizione e prudenza.