RAEE, batterie e tessile: il tesoro nascosto nei rifiuti italiani

Se pensavate che il vostro sacco nero dell’indifferenziato fosse solo l’ultima fermata di un oggetto inutile, preparatevi a cambiare idea. Quello che buttiamo via, in realtà, è un vero e proprio tesoro mancato che si disperde nel nulla ogni anno. Una recente e allarmante analisi, condotta da Erion in collaborazione con IPLA e il Politecnico di Milano, ha setacciato ben 38 campionamenti in 15 città italiane tra il 2024 e il 2025, svelando una verità scomoda: l’Italia sta buttando via tonnellate di risorse preziose che potrebbero essere riciclate.

Italia spreca quasi un milione di tonnellate di materiali preziosi nell’indifferenziato

Immaginate che il sacco dell’indifferenziato sia una cassaforte che chiudiamo per sbaglio. Dentro, finiscono materiali che hanno ancora un valore enorme, ma che, per distrazione o mancanza di informazione, perdiamo per sempre. I numeri sono impressionanti e fanno riflettere sulla nostra pigrizia o, forse, sulla complessità del sistema di smaltimento.

Secondo i dati raccolti, ogni anno finiscono nell’indifferenziato oltre centomila tonnellate di piccoli RAEE, ovvero Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Parliamo di quegli oggetti che abbiamo tutti in casa: vecchi smartphone, cuffie rotte, caricabatterie e lampadine esauste. Non solo: si aggiungono quasi seimila tonnellate di batterie portatili e una montagna impressionante di circa 840 mila tonnellate di rifiuti tessili. Mettendo insieme tutto, lo spreco potenziale ammonta a quasi 946 mila tonnellate di materiali che potrebbero essere reintrodotti nell’economia circolare.

Lo spreco ha conseguenze dirette. Significa che l’Italia è costretta a estrarre nuove risorse dal pianeta, un salasso ambientale ed economico inutile, quando i materiali sono già qui, nelle nostre città. Se solo imparassimo a conferire questi rifiuti nel modo giusto, i benefici sarebbero immediati. Per i piccoli RAEE, ad esempio, il tasso di raccolta nazionale potrebbe schizzare dal modesto 17% all’ottimo 37%. Le batterie portatili potrebbero passare dal 25% al 52%, superando l’obiettivo normativo europeo del 45%. E il tessile? Potrebbe fare un salto incredibile, passando dal 13% a un ambizioso 74%.

Questo studio non vuole solo puntare il dito, ma evidenzia un potenziale straordinario. Per trasformare questo tesoro nascosto in una vera opportunità per l’economia italiana, le mosse da fare sono due, ma sono fondamentali. La prima è investire seriamente in campagne di sensibilizzazione efficaci, che parlino chiaro ai cittadini su dove e come buttare via questi “piccoli grandi” rifiuti. La seconda è potenziare le infrastrutture di raccolta, rendendole più diffuse e accessibili a tutti, in modo da intercettare questi materiali direttamente dove vengono prodotti.

Solo rendendo il sistema più semplice e chiaro per chi vive il territorio, potremo massimizzare il recupero. Il quadro completo dei risultati, insieme alle proposte operative, verrà svelato ufficialmente il 14 ottobre 2025 al Museo dell’Ara Pacis a Roma. Quella data sarà un momento cruciale per riflettere su come trasformare un problema apparentemente insormontabile in un’occasione di crescita e sostenibilità. La sfida non è solo separare i rifiuti, ma capire che l’indifferenziato non è un limite, ma una risorsa che aspetta solo di essere recuperata.