EXTRA 300: 300 GB, minuti illimitati e 1000 SMS a 8,90€ al mese

CoopVoce lancia una proposta che punta a cambiare il modo in cui si vive la telefonia mobile, senza complicazioni né costi nascosti. Fino al 29 ottobre è possibile portare il proprio numero e attivare EXTRA 300, un piano che offre 300 GB alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS a soli 8,90 euro al mese, e la cosa più interessante è che il prezzo rimane lo stesso per sempre. Non ci sono vincoli, non ci sono aumenti improvvisi e l’attivazione è gratuita: una formula che vuole mettere al centro semplicità e trasparenza.

300 GB e chiamate illimitate senza vincoli con CoopVoce EXTRA 300

Chi sceglie EXTRA 300 può decidere se ricevere la SIM a casa o ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop. La comodità di riceverla a domicilio include spedizione e attivazione comprese nel prezzo, mentre chi preferisce recarsi in negozio ha comunque l’attivazione gratuita. Anche i già clienti hanno la possibilità di passare a questa offerta, con un piccolo adeguamento del canone, e ottenere subito tutti i vantaggi del piano.

L’offerta non si limita a quantità di dati e minuti. La copertura è garantita al 99,8 per cento sul territorio nazionale, mentre in Europa e Regno Unito si possono usare i giga come in Italia per i primi 30 giorni di viaggio, rendendo il servizio davvero versatile. La rete 4G assicura velocità di navigazione e qualità delle chiamate grazie al servizio VoLTE, che permette di parlare e navigare contemporaneamente senza interruzioni. Inoltre, la connessione è flessibile: grazie alla funzione hotspot, il proprio dispositivo può condividere internet con altri strumenti smart, in modo semplice e sicuro.

CoopVoce punta anche su sostenibilità e praticità. Le SIM sono ecoSIM, realizzate in plastica riciclata e con materiali provenienti da frigoriferi dismessi. Inoltre, il servizio “Autoricarica con la spesa” permette di convertire automaticamente i punti Coop accumulati in ricariche telefoniche, unendo vantaggio economico e semplicità. Il supporto clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con specialisti pronti a rispondere via chat, app e sito, per offrire assistenza rapida e competente.

In sintesi, CoopVoce con EXTRA 300 propone un’esperienza di telefonia che vuole combinare convenienza, qualità e trasparenza. Non solo una tariffa chiara e stabile, ma anche servizi aggiuntivi pensati per semplificare la vita di chi viaggia, naviga o deve gestire più dispositivi, il tutto con un occhio alla sostenibilità e alla semplicità d’uso. La proposta conferma la filosofia dell’operatore: restare dalla parte dei clienti offrendo strumenti moderni, affidabili e senza sorprese.