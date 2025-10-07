I Pixel Watch 4 arriveranno in anticipo?

Il debutto ufficiale dei Google Pixel Watch 4 sembra destinato ad arrivare con un certo anticipo. Negli ultimi giorni, un utente di Reddit ha segnalato di aver ricevuto in anticipo il nuovo smartwatch di Mountain View, nella versione da 45 mm, le cui consegne dovrebbero iniziare il 9 ottobre. L’episodio ha offerto una prima occasione per osservare più da vicino il dispositivo e alcune delle sue principali novità. Se da un lato l’orologio mostra un design raffinato e coerente con la filosofia minimalista di Google, dall’altro alcuni dettagli sembrano aver lasciato perplessi i primi osservatori. La confezione, ad esempio, è stata giudicata meno curata del previsto. Sul piano estetico, il display in vetro ricurvo con effetto “cupola” rappresenta una scelta stilistica distintiva, ma anche divisiva. Secondo le testimonianze, richiederebbe un periodo di adattamento.

Google Pixel Watch 4: ecco cosa sappiamo sul nuovo smartwatch

L’interesse degli utenti si è però concentrato soprattutto sui contenuti software trapelati grazie al cosiddetto dump degli APK. Quest’ultimo ha permesso di scoprire alcune delle novità in arrivo con la nuova generazione. Tra cui spiccano otto nuove watchface, denominate Reveal, Bold, Rushhour, Expedition, Pride, Modular, Concentric e Arts & Culture. Quest’ultime mostrano la volontà di Google di offrire una personalizzazione più ricca. Tali interfacce, racchiuse in un pacchetto dedicato, potrebbero risultare compatibili anche con altri dispositivi Wear OS. Ampliando così l’ecosistema grafico disponibile agli utenti.

Un altro elemento di rilievo riguarda l’arrivo di una nuova app Pixel Meteo, l’applicazione, basata su principi di Material 3 Expressive. In un mercato sempre più competitivo, l’anticipo delle consegne dei Pixel Watch 4 e la conseguente diffusione di dati non ufficiali sembrano aver generato un effetto imprevisto ma potenzialmente positivo. Si tratta, infatti, di un’anteprima pubblica che alimenta la curiosità e prepara il terreno al lancio ufficiale. Non resta che attendere e scoprire ulteriori dettagli sul prossimo dispositivo indossabile di Google.