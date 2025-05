IA e raggi X per smistare le batterie negli impianti di smaltimento

Hai mai buttato via un vecchio telecomando o uno spazzolino elettrico senza pensarci troppo? Magari lo hai infilato nella plastica, convinto di fare la cosa giusta. E invece no. Dentro molti oggetti quotidiani si nascondono delle vere e proprie bombe in miniatura: le batterie agli ioni di litio. Sono quelle che alimentano i nostri smartphone, laptop, auricolari… e sono altamente infiammabili. Basta poco — una pressione, un colpo, o un corto circuito — per provocare incendi. In Germania, per esempio, si stima che l’80% degli incendi negli impianti di smaltimento sia causato proprio da queste batterie.

Il sistema tedesco che usa IA e raggi X per prevenire incendi

Il problema è destinato a peggiorare, visto che usiamo sempre più dispositivi elettronici. Ma una possibile soluzione arriva proprio dalla Germania, dove i ricercatori del Fraunhofer Institute stanno lavorando a un sistema di smistamento intelligente. L’idea è semplice e geniale: usare raggi X e intelligenza artificiale per “vedere” le batterie nascoste tra i rifiuti e separarle prima che diventino pericolose.

Il cuore del sistema è un nastro trasportatore super veloce — può arrivare a 3 metri al secondo! — che muove i rifiuti sotto uno scanner a raggi X, un po’ come quello degli aeroporti. Il sistema rileva batterie anche se sono ancora inserite negli elettrodomestici o mimetizzate tra oggetti comuni. Le immagini generate vengono poi analizzate da un software di IA che riconosce le batterie in tempo reale. A quel punto entrano in gioco dei piccoli ugelli ad aria compressa, che sparano un getto e spostano l’oggetto sospetto in un’area separata.

Tutto questo avviene in una frazione di secondo. La parte davvero complicata, spiega il ricercatore Johannes Leisner, è gestire la varietà di batterie in circolazione: si va dai piccoli bottoncini delle calcolatrici fino ai pesanti accumulatori delle bici elettriche.

Per ora il sistema è in fase di test, ma la prima installazione è prevista per giugno, presso l’impianto di smaltimento LOBBE. Se tutto andrà come previsto, potrebbe rappresentare una svolta concreta nella gestione dei rifiuti elettronici. Perché sì, anche una piccola batteria dimenticata nel posto sbagliato può fare molti danni — e fermarla in tempo può davvero fare la differenza.