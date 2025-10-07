Instagram: anche in Italia arriva la funzione “Mappa”

Negli ultimi anni, le piattaforme social hanno progressivamente trasformato la geolocalizzazione in uno strumento di interazione sociale. Non si tratta più solo di segnalare dove ci si trova, ma di costruire occasioni di incontro, scambio e relazioni digitali. In tale scenario, anche Instagram ha scelto di investire su tale direzione, introducendo la sua Mappa interattiva. Opzione disponibile da poco anche in Italia. L’idea alla base è creare un ambiente che unisca la messaggistica privata alla scoperta di contenuti geolocalizzati. L’utente che apre la Mappa vede comparire, sulla cartina, le foto profilo degli amici che hanno scelto di condividere la loro posizione. Ciò insieme ai post e alle storie contrassegnati da un tag di posizione. Ciò non significa, però, rinunciare alla riservatezza. La funzione resta opzionale e richiede un’attivazione volontaria.

Instagram: ecco i dettagli sulla nuova funzione “Mappa”

La novità principale non è tanto la presenza della geolocalizzazione, quanto il grado di controllo personalizzato che viene concesso. Chi decide di attivare su Instagram Mappa può stabilire in modo selettivo con chi condividere la propria posizione. Una lista ristretta di contatti, il gruppo degli “Amici più stretti” o tutti coloro con cui esiste un rapporto di reciprocità. In alternativa, resta sempre possibile disattivare del tutto la funzione. La posizione si aggiorna solo quando l’app viene aperta e rimane visibile per un massimo di 24 ore. Una scelta che riduce il rischio di tracciamenti permanenti.

Particolare attenzione è stata dedicata anche agli utenti più giovani. Sono previsti strumenti di supervisione che consentono ai genitori di verificare le impostazioni adottate dai figli e, se necessario, di disattivarle. Un altro aspetto che emerge è la distinzione netta tra la condivisione attiva della posizione e il semplice inserimento di un tag geografico nei contenuti pubblicati. I due strumenti non coincidono: un post con localizzazione non equivale a mostrare in tempo reale dove si trova l’utente.