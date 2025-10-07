AI e copyright: la battaglia che cambierà la musica

Il mondo della musica sta vivendo un vero e proprio terremoto, una di quelle rivoluzioni che ti fanno capire che il futuro non è più in arrivo, ma è già qui. La tecnologia e l’Intelligenza Artificiale (AI) sono uscite dai laboratori e dai film di fantascienza per diventare protagoniste assolute dell’industria discografica. In questi mesi, il sottobosco è in fermento perché Universal Music, Warner Music e le altre grandi major sono a un passo dal siglare un accordo che potrebbe stravolgere il modo in cui ascoltiamo, creiamo e consumiamo musica. La posta in gioco è tutt’altro che banale: come possiamo permettere all’AI di usare cataloghi musicali protetti da copyright per il suo addestramento, garantendo al contempo che gli artisti vengano pagati per il loro lavoro?

Le major trattano con l’AI per un nuovo ecosistema musicale

Questa discussione mette sul tavolo due universi che sembrano destinati allo scontro. Da un lato abbiamo le case discografiche, vere e proprie custodi di un patrimonio musicale storico, che hanno il dovere di tutelare il valore e i diritti dei loro artisti. Dall’altro, ci sono i giganti della tecnologia – pensiamo a colossi come Google e Spotify – e startup agguerrite come Suno e Udio, che stanno sviluppando modelli AI capaci di generare musica inedita o di supportare i produttori nella realizzazione di nuovi brani. Non è un caso che in passato si siano verificate pesanti azioni legali, nate proprio dal fatto che molte di queste tecnologie si sono allenate utilizzando materiale protetto senza chiedere il permesso. Ora, l’obiettivo non è litigare, ma trovare una soluzione equilibrata: un sistema che preveda una compensazione per le canzoni utilizzate per l’addestramento, un po’ come avviene oggi con i pagamenti dello streaming, ma con l’enorme sfida aggiuntiva di tracciare e monitorare questo tipo di utilizzo algoritmico.

La questione, però, va ben oltre i cavilli legali e l’economia dei diritti; tocca l’essenza stessa della creatività. Da una parte, c’è il timore palpabile di una saturazione del mercato, invaso da contenuti musicali generati in massa e di scarsa qualità – si pensi ai recenti casi di brani generati dall’AI che hanno creato confusione sulle piattaforme. Questo “rumore di fondo” rischia di svalutare la musica umana e autentica. Dall’altra parte della barricata, c’è chi vede l’AI come una vera e propria musa digitale: uno strumento in grado di aiutare gli artisti a superare il blocco creativo, trovare nuove ispirazioni sonore o, molto più praticamente, automatizzare quei compiti ripetitivi della produzione, permettendo al musicista di concentrarsi sugli aspetti più originali e artistici.

Creatività umana o algoritmica? Dentro la trattativa globale

Il 2025 si preannuncia come l’anno della svolta definitiva. Ci sono stati già alcuni accordi che hanno fatto da apripista, come quelli siglati tra Universal e Anthropic, ma il negoziato in corso tra tutte le major e le aziende AI ha il potenziale per stabilire uno standard globale per l’intero settore. Siamo in quel momento storico rarissimo in cui tecnologia, diritto d’autore e arte si fondono in modi imprevedibili. L’esito di queste trattative non farà altro che ridefinire in modo permanente il rapporto tra la musica che amiamo e l’intelligenza artificiale, portandoci in scenari che fino a pochissimi anni fa erano confinati al regno della pura fantasia. È un cambiamento epocale: siamo tutti in attesa di sentire la colonna sonora che l’AI ci regalerà, sperando non sia solo un jingle freddo e impersonale.