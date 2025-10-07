Meta spinge sull’AI: nasce Business AI per e-commerce e social

Meta entra in una nuova fase con Business AI. Un agente virtuale progettato per assistere aziende e retailer nel rapporto diretto con i clienti. Non più solo inserzioni su Facebook e Instagram. Il nuovo strumento permette di portare l’intelligenza artificiale anche su siti e-commerce. E in particolare quelli costruiti su Shopify. L’obiettivo è chiaro. Semplificare il processo d’acquisto e migliorare l’interazione. Offrendo così risposte rapide e personalizzate.

Partner strategici e sfide di fiducia: Meta punta tutto sul Business AI

Il modello di utilizzo si sdoppia. Gratuito quando legato alle campagne pubblicitarie di Meta, a pagamento per l’integrazione su canali esterni. Le tariffe non sono ancora state annunciate, ma Meta promette un pricing più competitivo rispetto agli attuali standard di mercato. Il lancio operativo inizierà questo ottobre da Messico e Filippine, dove Business AI sarà attivo su WhatsApp e Messenger. L’estensione ad altri mercati è già in programma.

L’integrazione di Business AI con piattaforme come Salesforce, Zendesk, Microsoft e ServiceNow permette all’assistente di operare in sinergia con i principali sistemi CRM. Così, può gestire richieste comuni e indirizzare quelle complesse ai reparti adatti, imitando l’approccio di un addetto vendita che accompagna il cliente verso soluzioni su misura. Un’idea simile a quella già adottata da Amazon per i venditori terzi.

Dietro il nuovo slancio c’è anche il desiderio di rimediare a precedenti poco brillanti, come l’acquisizione e poi la vendita della piattaforma Kustomer. In parallelo, Business AI si affianca al Meta AI business assistant già in uso per la gestione delle inserzioni. Completando così un’offerta pensata per dare alle imprese strumenti integrati lungo tutta la filiera commerciale.

Ma il vero ostacolo resta l’affidabilità percepita. Dopo l’abbandono del metaverso come focus principale, Meta ha bisogno di dimostrare che questa nuova direzione può garantire risultati concreti e duraturi. Per le aziende, la promessa è un’esperienza cliente meno frammentata e più coerente, grazie a un’unica interfaccia AI.