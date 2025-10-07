ho. Mobile: ecco di nuovo ho. 5,99 100GB con minuti e SMS illimitati

ho. Mobile ripropone una delle promozioni più apprezzate del proprio catalogo: ho. 5,99 100GB, disponibile esclusivamente online fino al 10 ottobre 2025. L’offerta prevede minuti e SMS illimitati e 100 giga di traffico dati in 4G al prezzo di 5,99 euro al mese, con la possibilità di ricevere fino a 10 euro di ricarica omaggio attivando la SIM tramite il sito ufficiale dell’operatore.

La promozione è destinata sia a chi attiva un nuovo numero, sia a chi richiede la portabilità da un altro gestore. Le condizioni economiche, però, variano in base all’operatore di provenienza.

Chi proviene da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Kena, Spusu, Lyca Mobile, Tiscali, 1Mobile e altri MVNO paga un costo di attivazione ridotto di 2,99 euro anziché 29,90 euro. In questo caso, il canone mensile di 5,99 euro comprende minuti e SMS illimitati e navigazione in 4G fino a 60 Mbps in download e upload.

Per chi arriva invece da TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb o Very Mobile, il costo di attivazione è di 29,90 euro e richiede la ricarica automatica con carta o conto. In alternativa, è disponibile ho. 13,99 150GB, che offre 150 giga e minuti illimitati a 13,99 euro al mese. La SIM fisica è gratuita, mentre la eSIM costa 1,99 euro, e l’attivazione può essere completata anche tramite SPID.

Resta valida la promozione #DIGITAL10, che offre 10 euro di ricarica omaggio: 5 euro entro una settimana dall’attivazione e altri 5 euro dopo il primo rinnovo.

Rete, servizi inclusi e programmi fedeltà

Sono inclusi nella promo di ho. Mobile servizi come avviso di chiamata, trasferimento di chiamata, hotspot e il numero 42121 per il controllo del credito. Restano invece disattivati MMS, segreteria telefonica e numeri a pagamento, che possono essere riabilitati su richiesta.

Nel roaming UE e nel Regno Unito, l’offerta consente di utilizzare minuti e SMS illimitati e fino a 7,60 GB di traffico dati al mese per tutto il 2025, con estensione alla Svizzera a partire dall’8 settembre 2025. Superata la soglia, la navigazione continua a consumo al costo di 0,0015 cent/MB (circa 1,60 euro per GB). Se i 100 giga mensili vengono esauriti, la connessione si interrompe automaticamente, ma può essere riattivata con il servizio gratuito Riparti.

Continuano infine le iniziative Porta tutti in ho., tra cui ho. Tanti Amici 2.0 (ricariche fino a 150 euro) e ho. Ambassador, che offre buoni Amazon fino a 150 euro. La prima sarà attiva fino al 31 gennaio 2026, mentre la seconda fino al 31 ottobre 2025.