Elon Musk: primo uomo con patrimonio netto da 500 miliardi di dollari

Recentemente e Elon Musk è tornato a far parlare di sé ma non per qualche strana idea in merito la conquista di Marte bensì per quanto riguarda il proprio patrimonio, quest’ultimo infatti è stato il primo e fino ad ora l’unico a superare quota 500 miliardi di dollari come patrimonio netto personale, un valore decisamente impressionante merito degli ottimi risultati ottenuti di Tesla negli ultimi tempi.

A dichiarare questo traguardo è stata Forbes che costantemente va a monitorare e a correggere i valori patrimoniali dei grandi magnati e per l’appunto sottolineato che il patrimonio di Elon Musk ha superato quota 500 miliardi di dollari per poi scendere e attestarsi attorno ai 499 miliardi, tutto ciò è correlato al fatto che il patrimonio di quest’uomo non è fatto solamente di valuta liquida ma anche delle sue partecipazioni all’interno delle sue società, quindi essendo queste ultime caratterizzate da valori volatili in base all’andamento della borsa, anche il patrimonio di Mask lo è a sua volta.

Valori incredibili

Attualmente dunque Elon Musk guida la classifica dei magnati più ricchi, seguito al secondo posto da Larry Ellison di Oracle con 350 miliardi di dollari, ovviamente, a seguire, abbiamo i magnati già conosciuti come Mark Zuckerberg e Jeff Bezos.

La spinta principale acquista crescita è correlata a Tesla, quest’ultima infatti ha goduto di un periodo di crescita che ne ha gonfiato il valore per il 70% in più e Musk ne detiene circa il 12%, a contribuire a questo miglioramento probabilmente è stato l’abbandono della carriera politica e la totale dedizione all’attività imprenditoriale, come se non bastasse aver investito 1 miliardo di dollari all’interno della propria società ha migliorato la fiducia degli investitori che dunque si sono visti più tranquilli nell’investire nella società.

Ovviamente, a contribuire a rendere il patrimonio di Musk quello che conosciamo ci sono anche SpaceX e xAI, le quali ovviamente grazie a contratti multimilionari permettono all’uomo di incrementare la propria fortuna.