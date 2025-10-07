Data breach su Discord: violati dati personali e documenti d’identità degli utenti

Discord ha confermato un incidente di sicurezza che ha interessato uno dei fornitori esterni del servizio clienti. Una parte non autorizzata è riuscita a ottenere l’accesso a un insieme limitato di informazioni relative agli utenti che avevano contattato il supporto o il team Trust & Safety. Secondo quanto riferito, l’attacco aveva finalità estorsive, ma non ha coinvolto direttamente i server o i sistemi centrali della piattaforma.

Dati esposti e portata della violazione

Le informazioni compromesse includono nomi, indirizzi email, nomi utente e le ultime quattro cifre delle carte di credito. La parte più delicata riguarda un piccolo numero di foto di documenti d’identità, inviate da utenti che avevano completato la verifica dell’età. Discord ha precisato che non risultano coinvolti numeri completi di carte né password.

L’azienda ha già avviato un piano di comunicazione individuale, contattando gli utenti potenzialmente colpiti per informarli della natura dei dati esposti. Nei messaggi vengono indicati i dettagli specifici, incluso se i documenti d’identità rientrano tra quelli sottratti.

Le misure adottate da Discord dopo l’attacco

Dopo l’incidente, non è stato più possibile accedere al sistema di ticketing, decisione presa proprio da Discord. Il fornitore che è stato coinvolto nel caso si è visto revocare l’accesso, con l’azienda che ha informato chi di dovere proprio affinché i dati venissero protetti in collaborazione con le autorità.

Raccomandazioni per gli utenti Discord

Ci sono grossi rischi come ad esempio il furto d’identità e le truffe online. Quando si verificano eventi del genere dunque è sempre pericoloso, per cui tenere gli occhi aperti è fondamentale, soprattutto quando girano dei messaggi apparentemente sicuri ma in realtà ingannevoli. Nonostante tutto ciò, Discord ha garantito che tornerà a vigilare in maniera molto attenta soprattutto fornendo degli aggiornamenti a tutti gli utenti che potrebbero essere stati coinvolti. Ci saranno comunque novità durante le prossime ore in merito all’intera questione.