La Cina punta a nuovi processi produttivi per i suoi razzi?

La Cina sta trasformando la propria industria spaziale con una strategia che punta a ridurre costi e tempi di produzione. Ciò ispirandosi a metodi già collaudati in altri settori tecnologici. Invece di seguire il modello tradizionale, in cui i componenti vengono realizzati in anticipo secondo previsioni di lancio, il Paese sta adottando un sistema “pull”, sulla base dell’esperienza delle fabbriche automobilistiche giapponesi. Tale approccio permette di assemblare razzi e satelliti solo quando necessario, minimizzando accumuli di magazzino e sprechi. Oltre che rendere l’intera catena produttiva più flessibile.

Nuovo modello di produzione per i razzi in Cina

La riforma coinvolge un ampio spettro di attori, tra cui enti statali, centri di ricerca e fornitori privati. Coordinati dalla China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Il progetto non si limita a ottimizzare le linee di montaggio: prevede l’uso di robotica e intelligenza artificiale per modulare rapidamente la produzione. Creando così strutture riconfigurabili in grado di adattarsi alle esigenze di ogni fase. Una piattaforma digitale centrale consente di monitorare laboratori, fabbriche e fornitori in tempo reale. Fungendo da “cruscotto virtuale” che segnala eventuali rallentamenti e permette interventi immediati.

Il contesto globale rende tale cambiamento particolarmente significativo. Nel 2024 gli Stati Uniti hanno effettuato 158 lanci orbitali, molti dei quali realizzati da SpaceX. Mentre la Cina si è fermata a 68. Tale divario evidenzia l’urgenza di aumentare la capacità produttiva, soprattutto considerando le previsioni di crescita del mercato dei servizi spaziali. L’adozione di processi produttivi più agili potrebbe quindi ridurre rapidamente il divario tecnologico, accelerando la competizione internazionale in orbita.

Con tali premesse è evidente che ormai la sfida non è più solo industriale, ma geopolitica. In tal modo, l’efficienza nella produzione spaziale diventa uno strumento per esercitare influenza e consolidare il ruolo di un Paese nello scenario globale. Il tutto aprendo nuove prospettive sulla gestione e sull’innovazione dei programmi spaziali.