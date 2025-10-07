OnePlus 15 integra Gemini: l’intelligenza artificiale di Google entra in Mind Space

OnePlus ha annunciato un’integrazione più profonda con Gemini, l’assistente AI di Google, che debutterà con OxygenOS 16. La novità è stata confermata attraverso i canali ufficiali di OnePlus India, anticipando così una delle funzioni chiave del prossimo OnePlus 15, in arrivo nei prossimi mesi.

Gemini arriva in Mind Space

Con il nuovo aggiornamento, Gemini potrà interagire direttamente con Mind Space, l’app di OnePlus dedicata alla gestione di appunti, eventi, immagini e screenshot. Finora questo spazio fungeva da archivio intelligente, ma l’arrivo dell’assistente di Google lo trasformerà in un vero centro operativo basato sull’intelligenza artificiale.

Gemini potrà leggere e collegare i dati salvati in Mind Space, utilizzandoli per rispondere in modo più mirato alle esigenze dell’utente. Nell’immagine promozionale condivisa da OnePlus, viene mostrato un esempio concreto: l’AI organizza un viaggio di cinque giorni a Parigi, attingendo da note e date già presenti nell’app, per creare un itinerario personalizzato senza dover passare da altre applicazioni.

OxygenOS 16 e l’evoluzione dell’esperienza AI

Il debutto di Gemini in OxygenOS 16 rappresenta un passo importante per l’ecosistema OnePlus. Non ci sarà però solo l’intelligenza artificiale, in quanto tra le novità risulterà disponibile per gli utenti anche un’interfaccia migliorata nettamente dal punto di vista del design. Un altro miglioramento riguarderà poi le prestazioni, in modo da garantire fluidità e velocità a coloro che acquisteranno il prodotto.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, la compatibilità iniziale sarà riservata ai dispositivi flagship aggiornati al nuovo sistema operativo, con OnePlus 15 in prima linea, seguito successivamente dai modelli di fascia alta precedenti, come OnePlus 13.

Una collaborazione che apre nuove prospettive

L’unione tra l’intelligenza artificiale di Google e l’ecosistema OnePlus potrebbe segnare un punto di svolta nel panorama Android. L’approccio aperto e flessibile promesso da OnePlus punta a differenziarsi dai concorrenti, offrendo una gestione dei dati più dinamica e personalizzata. Se le premesse saranno rispettate, il nuovo OnePlus 15 potrebbe rappresentare uno dei passi più concreti verso un’esperienza mobile realmente intelligente.