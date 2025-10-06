Computer quantistici in Giappone, nuova ricerca per renderli stabili

In Giappone, un team di esperti ha fatto un passo in avanti che potrebbe cambiare il campo del calcolo quantistico: è stato dimostrato che alcuni materiali riescono a preservare la coerenza quantistica in condizioni meno rigide di quanto richiesto finora, aprendo la strada a computer quantistici e altri dispositivi stabili e più facili da produrre su larga scala.

I computer quantistici tradizionali richiedono temperature vicine allo zero assoluto e sistemi complessi per evitare interferenze. Questa nuova scoperta suggerisce che potrebbe bastare meno raffreddamento e infrastrutture più semplici per avere prestazioni ottimali.

Come cambia il gioco per i qubit del futuro

Ciò che rende l’innovazione interessante è il fatto che gli esperimenti mostrano coerenza sufficiente per operazioni quantistiche utili, con una quantità minore di “rumore” esterno. Questo significa che la “fragilità” dei qubit, da sempre uno dei limiti principali, potrebbe essere mitigata. Con tecniche migliori di isolamento, misurazione rapida e materiali scelti con cura, si potrebbe arrivare a qubit “praticabili” su scala più ampia.

Se tutto funziona, dispositivi quantistici più piccoli, più stabili e meno costosi diventerebbero possibili. Potrebbero servire non solo in ambito di ricerca e per gli studi più recenti, ma anche per applicazioni reali come simulazioni chimiche, ottimizzazione, criptografia avanzata. In questo modo il mondo della fisica quantistica potrebbe aprire le porte a diverse strade, anche le più inaspettate, che per il momento restano spesso di nicchia. Riuscire ad ottenere qualcosa di affidabile, stabile e gestibile nel tempo, potrebbe fare una differenza enorme per le scoperte e i dispositivi del futuro.