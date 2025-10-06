Smartwatch Samsung diagnosticano l’insufficienza cardiaca?

Di recente, il settore della salute digitale è diventato terreno di forte competizione tra i grandi gruppi tecnologici. Con un’attenzione crescente a dispositivi che uniscono praticità e capacità diagnostiche avanzate. In tale scenario, Samsung sceglie di rafforzare la propria strategia puntando su due linee di ricerca che, per portata e potenzialità, potrebbero ridefinire il ruolo degli indossabili nella medicina. Si tratta del monitoraggio delle patologie cardiovascolari e lo sviluppo di sistemi di interfaccia cervello-computer più accessibili. La disfunzione sistolica ventricolare sinistra (LVSD) è tra le condizioni cliniche più insidiose. Responsabile di circa la metà dei casi di insufficienza cardiaca. Una patologia che spesso si manifesta in modo silenzioso, rendendo difficile una diagnosi tempestiva. L’approccio di Samsung è quello di trasformare lo smartwatch in uno strumento di screening precoce. Ciò grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati con Medical AI e già validati dalle autorità sanitarie sudcoreane.

Samsung: nuove funzioni per la salute sui suoi smartwatch

La tecnologia si appoggia a sistemi ECG già utilizzati su vasta scala in ambito ospedaliero e, integrata nei dispositivi di uso quotidiano, punta a ridurre i ricoveri e ad alleggerire il peso sui sistemi sanitari. Ma il progetto della multinazionale non si ferma al cuore. In parallelo, i laboratori di ricerca hanno collaborato con l’Università di Hanyang di Seul per mettere a punto un prototipo di Ear-EEG. Un dispositivo in grado di captare le onde cerebrali attraverso elettrodi posizionati attorno all’orecchio. A differenza delle apparecchiature tradizionali, ingombranti e poco adatte a contesti non clinici, tale strumento ha la caratteristica di essere discreto e portatile.

Gli ambiti applicativi sono numerosi. La possibilità di rilevare in tempo reale i livelli di sonnolenza rappresenta un vantaggio immediato in settori sensibili come i trasporti o la sicurezza sul lavoro. Allo stesso tempo, l’analisi delle preferenze cognitive con un’accuratezza superiore al 92% suggerisce potenziali utilizzi in marketing, intrattenimento e gestione del benessere mentale. L’integrazione di tali tecnologie negli indossabili di Samsung lascia intravedere un modello di medicina preventiva e personalizzata.