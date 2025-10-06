Google difende il sideloading su Android: la funzione non sparirà

Google ha pubblicato un post per chiarire la propria posizione sul sideloading. Parliamo della pratica che consente di installare applicazioni al di fuori del Play Store. Negli ultimi mesi, però, l’introduzione di un nuovo sistema di verifica dell’identità ha alimentato dubbi e tensioni.

Molti sviluppatori indipendenti e gestori di store alternativi hanno espresso timori sulla sopravvivenza del sideloading. Secondo loro, le nuove regole rischiano di ostacolare la diffusione di app open source e progetti indipendenti. Google, dal canto suo, ha voluto ribadire che questa possibilità “non verrà mai rimossa da Android”, ma ha ammesso che l’esperienza d’uso sarà più complessa. Il problema principale riguarda i piccoli sviluppatori, spesso senza le risorse per adeguarsi a procedure burocratiche vincolanti.

Google e il futuro del sideloading: più controlli, meno libertà?

Il nuovo sistema impone a chiunque pubblichi app di fornire documenti ufficiali per verificare la propria identità presso Google. Una regola che si applica non solo al Play Store, ma anche ai marketplace alternativi e persino ai software distribuiti direttamente via internet. Per attenuare l’impatto, Google ha previsto un’eccezione. Gli sviluppatori di app private o homebrew potranno usare un account gratuito e “libero”. Questo strumento però è limitato a un numero ridotto di dispositivi.

Il meccanismo previsto richiede che l’utente fornisca un codice univoco del proprio dispositivo allo sviluppatore. Quest’ultimo dovrà poi trasmetterlo a Google, che sbloccherà manualmente l’installazione. Tuttavia, molti osservatori vedono in questa scelta una contraddizione. In quanto Google rassicura sul mantenimento del sideloading, ma allo stesso tempo riduce la libertà che lo ha sempre caratterizzato.

La questione resta aperta e il dibattito è destinato a continuare. Android è stato costruito sulla possibilità di personalizzazione e apertura, valori che milioni di utenti considerano essenziali. Limitare la facilità del sideloading potrebbe trasformare profondamente questo modello avvicinandolo a quelli più chiusi. Google dovrà quindi trovare un equilibrio tra sicurezza, controllo e libertà se vorrà mantenere la fiducia della sua vasta comunità