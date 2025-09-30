Samsung: ecco il programma beta One UI 8 Watch per Watch 6

Normalmente coloro che acquistano un prodotto Samsung non puntano soltanto alla dotazione tecnica ma si affidano anche o forse soprattutto al supporto software davvero eccellente di cui godono i prodotti di proprietà Samsung, nello specifico l’azienda, probabilmente insieme ad Apple, è una delle migliori per quanto riguarda le politiche di supporto software, dal momento che tra l’altro è stata la prima a garantire, sui nuovi smartphone, un supporto massimo per addirittura sette anni.

Oggi però, non vi parliamo di smartphone, bensì parliamo di una novità che arriva direttamente dalla Corea del sud che riguarda i dispositivi indossabili e nello specifico, i Galaxy Watch 6 e 7.

Aperta la beta per la One UI

Dalla Corea del sud arriva la notizia ufficiale che Samsung ha finalmente aperto il programma di beta per la One UI 8 Watch per Galaxy Watch 6, ma non è tutto, la società ha anche confermato di aver finalmente reperito i beta tester necessari per l’interfaccia grafica su Watch 7.

Ovviamente si tratta di novità interessanti e importanti che dimostrano come Samsung stia lavorando attivamente allo sviluppo di tutto il lato software dei suoi dispositivi e non solo di quelli di ultima generazione, ma anche di qualche generazione più indietro, ricordiamo che l’ultima versione dell’interfaccia grafica per i dispositivi in questione, introduce la Wear OS 6 e porta con sé interessanti funzionalità in più e aggiornate.

Ovviamente non sappiamo quando tutto questo si tradurrà in un aggiornamento effettivo ed ufficiale, sicuramente servirà attendere ancora molto tempo per poter avere qualche informazione concreta o addirittura un primo aggiornamento tangibile, sicuramente però è bello sapere che la società non è ferma ma anzi si sta muovendo in modo decisamente concreto verso il futuro senza lasciare nessuno indietro, ma anzi cercando di includere quanti più dispositivi possibili a ritroso nel tempo, dunque, oramai è solo questione di attendere ancora un po’.