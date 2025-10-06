Samsung One UI 8.5 porta una funzione in stile OnePlus: registrazioni dello schermo più intelligenti

Samsung One UI 8.5

Samsung continua a perfezionare la sua interfaccia proprietaria. Dopo un rilascio di One UI 8 che ha segnato un buon passo avanti in termini di stabilità e design, ma senza vere rivoluzioni, ora i riflettori sono puntati sulla One UI 8.5, attesa insieme alla serie Galaxy S26 nei prossimi mesi. E le ultime indiscrezioni trapelate mostrano come l’aggiornamento possa introdurre una novità molto utile per chi lavora con lo smartphone: la possibilità di registrare solo una porzione dello schermo.

Registrare solo una parte dello schermo: cosa cambia

Fino ad oggi, i dispositivi Galaxy consentivano sì di selezionare un’area del display, ma il risultato veniva salvato esclusivamente come GIF: niente audio, qualità limitata e poca flessibilità. Con One UI 8.5, invece, Samsung dovrebbe finalmente offrire la possibilità di registrare video veri e propri di un’area selezionata, comprensivi di audio.

Il vantaggio è evidente: chi realizza tutorial, guide pratiche o clip dimostrative non dovrà più ricorrere a soluzioni esterne né passare ore in fase di editing. Sarà possibile concentrarsi su una singola app o sezione dell’interfaccia, eliminando distrazioni e garantendo un risultato più pulito e professionale.

Una funzione già vista altrove

Questa funzione non è del tutto nuova nel panorama Android. OnePlus l’aveva già introdotta con OxygenOS, consentendo agli utenti di catturare selezioni dello schermo in modo mirato. Anche Google, con Android 15, ha offerto una variante simile: la possibilità di registrare solo il contenuto di una singola app, oscurando il resto.

La differenza è che la soluzione di Samsung sembra più versatile: invece di limitarsi a un’app, permetterebbe di ritagliare un riquadro preciso, decidendo con esattezza cosa mostrare e cosa escludere dal video.

L’indiscrezione di Ice Universe

A riportare il leak è stato il noto insider Ice Universe su Weibo. Il suo screenshot mostra un’interfaccia rinnovata che offre due opzioni al momento di avviare una registrazione:

Registrazione a schermo intero

Registrazione di un’area selezionata

Questa flessibilità potrebbe rivelarsi un’arma in più per content creator, insegnanti, sviluppatori e utenti che usano i Galaxy in contesti professionali.

Non solo screen recording: tutte le novità di One UI 8.5

La funzione per registrare lo schermo non sarà l’unica novità. Nei teardown delle ultime build di test, sono emerse anche altre aggiunte interessanti:

Restyling del pannello delle impostazioni rapide, con maggiore libertà di personalizzazione dei toggle.

Nuove opzioni di editing video avanzato integrate direttamente nell’app Galleria, per ridurre la dipendenza da app di terze parti.

Notifiche più intelligenti, che prendono ispirazione da iOS, con priorità dinamica e possibilità di raggruppamento più flessibile.

Quando arriva One UI 8.5?

Al momento non ci sono date ufficiali, ma è altamente probabile che One UI 8.5 debutterà con la serie Galaxy S26 a inizio 2026, per poi arrivare progressivamente anche sugli altri modelli compatibili. Trattandosi però di una funzione avvistata in una build preliminare, non c’è certezza assoluta che Samsung la includa nella release stabile: tutto dipenderà dai test interni e dal feedback degli utenti.