Galaxy S26 Ultra: il prossimo top di Samsung tra conferme e novità, cosa sappiamo

Ci sono chiaramente ancora tanti dubbi su come sarà il prossimo top di gamma di Samsung, il Galaxy S26 Ultra ma nel frattempo le indiscrezioni consentono di riuscire a tracciare già i primi lineamenti.

Sul lato destro trovano posto il bilanciere del volume e il tasto di accensione, mentre il lato sinistro è completamente libero. In basso ci sono la porta USB-C, lo speaker principale, il carrellino per la SIM e l’alloggiamento per la S Pen, confermata anche in questa generazione come caratteristica distintiva del modello Ultra.

La parte posteriore mostra invece una differenza rispetto al Galaxy S25 Ultra: tre delle quattro fotocamere sono ora raggruppate in un modulo verticale, mentre la quarta resta isolata, accompagnata dal flash LED e da un piccolo foro dedicato ai sensori.

Specifiche tecniche e comparto fotografico

Le indiscrezioni parlano di un display AMOLED da 6,9 pollici QHD+, basato su pannello OLED M14 con tecnologia CoE, in grado di garantire colori più vividi e consumi ottimizzati. Sul fronte hardware il dibattito resta aperto: in alcuni mercati potrebbe arrivare con Snapdragon 8 Elite Gen 5, mentre in altri con il nuovo Exynos 2600 a 2nm, riprendendo la strategia “dual chip” già adottata in passato da Samsung.

Il comparto fotografico punta ancora sull’equilibrio tra risoluzione e versatilità:

200 MP principale con apertura f/1,4, sensore da 1/1,3” e stabilizzazione OIS;

50 MP ultra-grandangolare con campo visivo da 120°;

10 MP teleobiettivo con zoom ottico 3x;

50 MP tele periscopica con zoom ottico 5x.

Le fotocamere dovrebbero beneficiare anche di nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale integrate in One UI 8/8.5 con Android 16, pensate per migliorare foto e video in condizioni di luce complesse.

Batteria, memoria e connettività

La batteria sarà da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 45W, anche se alcuni report parlano di un possibile incremento a 60W. Sul fronte memorie si parla di configurazioni fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di storage UFS 4.0/4.1. Confermata la certificazione IP68, la connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC e GPS avanzato.

Il dispositivo dovrebbe misurare 163,4 x 77,9 x 7,9 mm (12,4 mm includendo il modulo fotografico) e pesare 217 grammi, mantenendo quindi un profilo sottile nonostante la potenza hardware.

Il Galaxy S26 Ultra, almeno stando a queste anticipazioni, sembra quindi puntare su un mix di continuità e piccoli miglioramenti, con un occhio all’AI come chiave per evolvere l’esperienza fotografica.