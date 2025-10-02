Ad
Galaxy S26 Ultra: il prossimo top di Samsung tra conferme e novità, cosa sappiamo

Come saranno i prossimi Samsung Galaxy S26 nessuno lo sa per certo ma le indiscrezioni ci permettono di tracciare il primo identikit

scritto da Felice Galluccio
Ci sono chiaramente ancora tanti dubbi su come sarà il prossimo top di gamma di Samsung, il Galaxy S26 Ultra ma nel frattempo le indiscrezioni consentono di riuscire a tracciare già i primi lineamenti.

Sul lato destro trovano posto il bilanciere del volume e il tasto di accensione, mentre il lato sinistro è completamente libero. In basso ci sono la porta USB-C, lo speaker principale, il carrellino per la SIM e l’alloggiamento per la S Pen, confermata anche in questa generazione come caratteristica distintiva del modello Ultra.

La parte posteriore mostra invece una differenza rispetto al Galaxy S25 Ultra: tre delle quattro fotocamere sono ora raggruppate in un modulo verticale, mentre la quarta resta isolata, accompagnata dal flash LED e da un piccolo foro dedicato ai sensori.

Specifiche tecniche e comparto fotografico

Le indiscrezioni parlano di un display AMOLED da 6,9 pollici QHD+, basato su pannello OLED M14 con tecnologia CoE, in grado di garantire colori più vividi e consumi ottimizzati. Sul fronte hardware il dibattito resta aperto: in alcuni mercati potrebbe arrivare con Snapdragon 8 Elite Gen 5, mentre in altri con il nuovo Exynos 2600 a 2nm, riprendendo la strategia “dual chip” già adottata in passato da Samsung.

Il comparto fotografico punta ancora sull’equilibrio tra risoluzione e versatilità:

  • 200 MP principale con apertura f/1,4, sensore da 1/1,3” e stabilizzazione OIS;

  • 50 MP ultra-grandangolare con campo visivo da 120°;

  • 10 MP teleobiettivo con zoom ottico 3x;

  • 50 MP tele periscopica con zoom ottico 5x.

Le fotocamere dovrebbero beneficiare anche di nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale integrate in One UI 8/8.5 con Android 16, pensate per migliorare foto e video in condizioni di luce complesse.

Batteria, memoria e connettività

La batteria sarà da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 45W, anche se alcuni report parlano di un possibile incremento a 60W. Sul fronte memorie si parla di configurazioni fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di storage UFS 4.0/4.1. Confermata la certificazione IP68, la connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC e GPS avanzato.

Il dispositivo dovrebbe misurare 163,4 x 77,9 x 7,9 mm (12,4 mm includendo il modulo fotografico) e pesare 217 grammi, mantenendo quindi un profilo sottile nonostante la potenza hardware.

Il Galaxy S26 Ultra, almeno stando a queste anticipazioni, sembra quindi puntare su un mix di continuità e piccoli miglioramenti, con un occhio all’AI come chiave per evolvere l’esperienza fotografica.

Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!