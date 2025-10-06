Samsung Galaxy S26 Ultra, display con modalità privacy automatica in arrivo

Nuove indiscrezioni sul Galaxy S26 Ultra rivelano una funzione inedita che Samsung potrebbe introdurre con il prossimo top di gamma: il Privacy Display. Si tratta di una tecnologia integrata che permette di offuscare o oscurare il contenuto dello schermo in determinate situazioni, così da impedire a chi si trova nelle vicinanze di sbirciare.

Secondo i dettagli trapelati, la funzione sarà attivabile manualmente con diversi livelli di intensità, ma la novità più interessante riguarda l’attivazione automatica. Un’interfaccia utente inedita mostra infatti la possibilità di far entrare in azione la modalità privacy in luoghi pubblici come mezzi di trasporto, supermercati o ascensori.

Non solo: l’utente potrà scegliere quali elementi mantenere visibili anche con lo schermo oscurato. Tra le opzioni emerse ci sono i metodi di sblocco (PIN, password o pattern), la possibilità di nascondere foto sensibili e di filtrare notifiche o contenuti in finestra flottante quando la protezione è attiva.

Questa funzione dovrebbe debuttare con One UI 8.5, il software che accompagnerà il lancio del Galaxy S26 Ultra atteso nel 2026.

Perché la nuova funzione di Galaxy S26 Ultra può fare la differenza

Il tema della privacy è sempre più centrale, e un sistema nativo che protegge i contenuti dello schermo potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo per Samsung. Finora, chi desiderava maggiore riservatezza doveva affidarsi a pellicole oscuranti di terze parti, mentre l’integrazione diretta nel software e nell’hardware renderebbe la soluzione più elegante e premium.

A prima vista può sembrare una funzione marginale, ma in realtà potrebbe rivelarsi cruciale nell’utilizzo quotidiano: basti pensare a quanto sia comune digitare un messaggio o aprire un’app in metropolitana o in fila al supermercato.

Lo scambio tra privacy e dati

Resta però un punto critico: come farà il dispositivo a capire che l’utente si trova in un luogo affollato? La funzione, per essere davvero efficace, dovrebbe sfruttare sensori interni o dati di geolocalizzazione. Questo solleva dubbi, perché per guadagnare privacy sullo schermo si potrebbe finire con il concedere più accesso a informazioni ambientali e di posizione.

Affinché il Privacy Display diventi un reale punto di forza, Samsung dovrà garantire che l’analisi dell’ambiente avvenga solo sul dispositivo, senza trasferimento di dati all’esterno. Diversamente, una funzione pensata per proteggere potrebbe generare ulteriori preoccupazioni in materia di riservatezza.