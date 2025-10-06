Apple Watch e Mac Mini non sono più etichettati “Carbon Neutral”: ecco i motivi

Negli ultimi giorni è emerso che Apple ha eliminato ogni riferimento alla certificazione “Carbon Neutral” per alcuni dei suoi prodotti. Fino a poco tempo fa questa dicitura compariva sugli Apple Watch Series 9 e Ultra 2 (in abbinamento a specifici cinturini), su tutti i Series 10 e sui Mac Mini con chip M4. Adesso, sia sul sito ufficiale sia nelle confezioni di vendita, tale etichetta è stata rimossa. Curiosamente, i più recenti Apple Watch Series 11 e Ultra 3, lanciati poche settimane fa, non hanno mai riportato dal primo giorno alcun logo o dicitura relativa alla neutralità carbonica.

Le ragioni dietro la scelta

Apple non ha fornito spiegazioni dettagliate, ma ci sono almeno due motivazioni plausibili. La prima riguarda il contesto normativo europeo: dal 2026 entrerà in vigore una legge che vieterà di pubblicizzare i prodotti come “carbon neutral” nelle confezioni o nelle campagne marketing. L’Unione Europea ha ritenuto queste etichette potenzialmente fuorvianti per i consumatori, imponendo quindi alle aziende di rivedere la comunicazione ambientale.

La seconda motivazione deriva da una recente sentenza in Germania. Un tribunale aveva stabilito che gli Apple Watch non potevano essere pubblicizzati come “carbon neutral”, poiché il termine risulta ambiguo e spesso legato a pratiche di compensazione delle emissioni, come la piantumazione di alberi. Diverse associazioni ambientaliste hanno criticato questo approccio, sostenendo che, pur riducendo la CO2, può generare effetti collaterali negativi, come danni alla biodiversità e un forte consumo di acqua.

L’impegno ambientale di Apple resta invariato

Sebbene dunque sia avvenuto il ritiro di questa etichetta, Apple ci ha tenuto a ribadire a Fast Company che l’obiettivo resta lo stesso, ovvero quello di raggiungere la carbon neutrality completa entro il 2030 in tutta la sua filiera produttiva. Il colosso di Cupertino infatti ci tiene a rendere noto che tutti i suoi prodotti progettati, tengono conto dell’impatto ambientale e che continuerà a perseguire la sostenibilità, indipendentemente dai vincoli normativi che limitano la comunicazione su questi temi.