Vodafone: dal 30 ottobre stop ai pagamenti su credito residuo per alcuni utenti

Vodafone Italia ha annunciato un cambiamento importante per una parte della sua clientela. A partire dal 30 ottobre 2025, non sarà più possibile utilizzare alcune modalità di pagamento basate su credito residuo o conto telefonico. In particolare, verranno dismessi alcuni servizi a cui diversi utenti si sono legati negli anni. Ecco quali precisamente:

il Mobile Ticketing tramite SMS ;

il servizio di SMS Solidale ;

l’acquisto di contenuti su Google Play Store con addebito diretto sulla SIM.

La novità riguarda esclusivamente una fascia di utenti ben definita, come precisato da Vodafone nella sezione “Vodafone Informa” del sito ufficiale. Qui si possono infatti leggere tutte le particolarità in questione.

Chi sarà coinvolto tra gli utenti di Vodafone

Lo stop ai pagamenti toccherà i clienti con Partita IVA e quelli coinvolti nella futura disattivazione delle SIM prepagate ancora allocate sui vecchi sistemi informatici dell’operatore. Già a settembre 2025 Vodafone aveva comunicato che queste SIM verranno disattivate definitivamente dal 15 dicembre 2025, con la cessazione della numerazione associata.

L’impatto non riguarda soltanto gli utenti consumer, ma anche alcuni clienti business che utilizzano SIM mobili prepagate, SIM dati o offerte di rete fissa basate su schede SIM prepagate, comprese soluzioni solo voce con numerazione fissa. Una campagna SMS dedicata, avviata il 15 settembre 2025, ha già informato gli utenti interessati.

Le motivazioni della decisione di Vodafone

La scelta è legata all’impossibilità tecnica di migrare queste utenze sulla nuova piattaforma gestionale NEXT, adottata da Vodafone per uniformare i propri sistemi. Non essendo possibile allineare i vecchi profili, l’operatore ha optato per una cessazione graduale dei servizi, che partirà proprio con la dismissione delle opzioni legate ai pagamenti su credito residuo.

In questo modo Vodafone prosegue il percorso di razionalizzazione delle proprie offerte e infrastrutture, riducendo i servizi non più compatibili con le tecnologie attuali e preparando la transizione definitiva verso soluzioni più moderne. Il cambiamento dunque è dietro l’angolo.