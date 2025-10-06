Amazon ti sorprende: Echo Dot + Ring Intercom allo sconto pazzo del 66%

Da oggi non devi più correre verso il citofono con il mestolo in mano o la serie preferita in pausa. La scena classica del vicino che suona proprio nel momento sbagliato diventerà solo un ricordo. Con Amazon il citofono non è più solo un fastidioso bip, ma diventa parte della tua smart home. Il tuo Echo Dot parla per te, ti avvisa e ti dà controllo con la sola voce. Stai cucinando, stai ridendo davanti a un film, oppure stai lavorando in videochiamata? Non serve lasciare quello che stai facendo. Puoi rispondere con un semplice comando vocale e aprire la porta senza alzarti. Amazon ha reso tutto più semplice e più divertente. Con Ring Intercom trasformi il tuo vecchio citofono in un dispositivo intelligente. Funziona con lo smartphone, ti invia notifiche e ti permette di aprire l’ingresso a distanza. Tutto con semplicità e senza bisogno di chiamare un tecnico costoso.

Prezzo incredibile e potenza smart con Amazon

Questo pacchetto Amazon include un Echo Dot (5ª generazione, versione 2022) e un Ring Intercom. È in offerta al 66% di sconto, ora a soli 55,99 euro. Il Ring Intercom si installa facilmente al tuo citofono esistente. Non devi modificare nulla e in pochi minuti è pronto. Con l’app ricevi avvisi in tempo reale e puoi aprire l’ingresso anche se sei al lavoro. L’Echo Dot di quinta generazione è il modello più potente di sempre. Ha bassi profondi, voce nitida e audio brillante. Puoi ascoltare musica da Amazon Music, Apple Music, Spotify o collegare via Bluetooth. E con Alexa controlli Ring Intercom e ogni dispositivo smart compatibile. Persino la temperatura interna attiva routine automatiche che accendono un ventilatore quando serve. Amazon porta nella tua casa controllo, comodità e divertimento. Con questa offerta a 55,99 euro crei davvero la tua smart home! Vai qui ed approfittane!