Galaxy S26 Ultra: nuovi cambiamenti riguardo il design

Samsung sembra pronta a rinnovare in profondità l’identità estetica dei propri dispositivi. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, il futuro Galaxy S26 Ultra dovrebbe abbandonare il linguaggio visivo adottato a partire dal Galaxy S22 Ultra. Quest’ultimo caratterizzato da linee nette e profili più squadrati. Le scelte stilistiche più recenti avevano già introdotto un ammorbidimento, ma il nuovo modello dovrebbe compiere un passo ulteriore. Ciò presentandosi con forme più morbide e arrotondate. Una direzione che, se confermata, potrebbe segnare una netta differenza rispetto al passato. Con possibili implicazioni anche sull’ergonomia e sulla “solidità” del dispositivo. Il cambiamento non riguarderebbe solo lo smartphone in sé, ma si estenderebbe oltre. Riguardando anche a uno dei suoi elementi simbolo: la S Pen. La penna digitale, che da anni distingue i modelli Ultra, dovrebbe assumere un design coerente con le nuove geometrie. L’indiscrezione è stata alimentata da un’anteprima pubblicata su Weibo dal leaker cinese Ice Universe.

Samsung: ecco i cambiamenti in arrivo per i nuovi Galaxy S26 Ultra

Accanto alle novità di design, l’attenzione si concentra anche sul display. Le fonti parlano di un pannello Flex Magic Pixel, concepito per incrementare la privacy durante l’utilizzo. Grazie alla tecnologia COE (Color Filter on Encapsulation), lo schermo sarebbe in grado di ridurre la visibilità laterale, limitando gli sguardi indesiderati. Un ulteriore cambiamento di rilievo dovrebbe interessare il comparto fotografico. Dopo diverse generazioni contraddistinte da sensori disposti singolarmente, Samsung potrebbe riportare le fotocamere in un modulo unitario, con un layout definito “a semaforo”.

Le informazioni restano, per ora, delle anticipazioni, ma delineano un quadro chiaro: Samsung sembra orientata a ridisegnare la propria strategia puntando su fluidità, coerenza e funzionalità. Se confermate, tali scelte segnerebbero l’inizio di una nuova fase per la linea Ultra, in grado di conciliare tradizione e innovazione. Non resta che attendere e scoprire quale sarà il reale aspetto del nuovo Galaxy S26 Ultra.