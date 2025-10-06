Samsung e OpenAI guardano al futuro dei chip e dei data center

C’è quasi aria di rivoluzione nel mondo della tecnologia. Samsung e OpenAI hanno deciso di collaborare e unire le loro forze in un progetto che punta a cambiare le regole del gioco nel campo dei semiconduttori e dei data center. Un’unione che nasce dall’esigenza di rendere l’intelligenza artificiale più potente, sostenibile e accessibile. Comporterebbe un vantaggio sia per OpenAI e le sue infrastrutture che per Samsung per le sue ultime tecnologie.

L’accordo prevede che le due aziende lavorino fianco a fianco per sviluppare chip specializzati per l’Intelligenza Artificiale, in grado di gestire enormi quantità di dati senza consumare troppa energia. Ma non si tratta solo di potenza. L’idea è creare un’infrastruttura in grado di sostenere la crescita dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati, come quelli di OpenAI, senza ricorrere a un dispendio energetico fuori controllo.

I data center galleggianti saranno il futuro dell’elaborazione AI e il merito è anche di Samsung

Una delle parti più curiose del progetto riguarda senza dubbi i data center galleggianti. Samsung e OpenAI starebbero esplorando la possibilità di costruire grandi piattaforme offshore, collocate in mare aperto, capaci di ospitare i server necessari all’addestramento dei modelli AI. Questa soluzione avrebbe un doppio vantaggio: sfruttare la naturale capacità dell’acqua di raffreddare i sistemi e produrre energia pulita grazie alle fonti rinnovabili presenti in acqua e in zone vicine.

L’obiettivo è chiaro — ridurre l’impatto ambientale del calcolo intensivo dell’AI e garantire una maggiore stabilità operativa. Un’idea che fino a poco tempo fa sembrava pura fantasia, ma che oggi potrebbe diventare realtà con il contributo di due dei nomi più influenti del settore.

Se il progetto dovesse andare in porto, potremmo assistere a una nuova era per l’intelligenza artificiale. Sarà finalmente più veloce, più efficiente ma soprattutto molto meno inquinante. Per Samsung sarebbe un passo decisivo nel rafforzare la propria posizione come leader nei chip pensati per l’AI. Mentre per OpenAI significherebbe poter contare su un’infrastruttura solida e innovativa per alimentare i suoi modelli futuri. Siamo difronte ad un nuovo standard del settore tech.