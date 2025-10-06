Mini PC fantastico a meno di 100 euro, BOMBA su Aliexpress

Aliexpress sorprende spesso con le sue offerte e i suoi sconti, ma questa volta ha davvero esagerato. In questi ultimi giorni sul noto store di shopping online è disponibile all’acquisto un mini PC davvero notevole soprattutto per il prezzo a cui viene venduto. Ci stiamo riferendo in particolare al mini PC MLLSE G3. Quest’ultimo presenta delle caratteristiche degne di nota, eppure ora gli utenti lo potranno acquistare sullo store ad un prezzo BOMBA. Nel momento in cui scriviamo questo articolo è infatti disponibile all’acquisto ad un prezzo di appena 92,39 euro, grazie al favoloso sconto del 69%. Gli utenti interessati lo potranno acquistare seguendo direttamente QUESTO LINK.

Aliexpress, prezzo BOMBA per il mini PC MLLSE G3, super occasione

Sul noto store di shopping online Aliexpress questo mini PC è davvero un’occasione unica e imperdibile. Come già detto, questo è un prodotto di rilievo, con una scheda tecnica notevole, se si pensa al prezzo a cui viene proposto. Dal punto di vista prestazionale, troviamo ad esempio il soc Intel N100 di dodicesima generazione. A supporto, gli utenti potranno scegliere al momento dell’acquisto tra due tagli di memoria, uno con 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage interno SSD e uno con 16 GB per RAM DDR4 e 512 GB sempre SSD.

La connettività è ben dotata. Abbiamo infatti il wi-fi 5 e il bbluetooth 4.2. Grazie alla presenza di ben due porte HDMI 2.0, il mini PC è anche in grado di supportare la connessione a due display con una risoluzione massima pari ad hd. All’appello non mancano poi altre porte di ingresso. Tra queste, sono ad esempio comprese ben 4 porte USB di tipo A, tre di tipo 3.0 e una di tipo 2.0.

Come già detto, gli utenti interessati potranno acquistare questo fantastico mini PC ad un prezzo BOMBA solo sullo store di shopping online Aliexpress seguendo direttamente QUESTO LINK.