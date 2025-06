Gemini, Google AI Pro e Ultra: le differenze dei modelli AI di Google

Il colosso Google è ben conosciuto da tutti per aver rivoluzionato il modo in cui gli utenti possono interagire con i dispositivi tech. Congiuntamente ai continui sviluppi portati avanti dalle aziende, infatti, anche le pratiche di routine degli utenti vengono gradualmente ottimizzate e semplificate. Proprio per questo motivo, Google si impegna sempre di più per ottimizzare gli strumenti a cui accedono gli utenti.

A tal proposito, l’intelligenza artificiale continua a essere la protagonista delle nuove tecnologie e Google presenta nuove importanti novità. Oltre a ciò, però, il colosso ha recentemente deciso di presentare agli utenti nuove soluzioni come Google AI Pro e Google AI Ultra. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo maggiori dettagli in merito a questi nuovi abbonamenti che vanno ad affiancarsi all’ormai noto Gemini.

Google: i dettagli sulle innovative soluzioni AI

Quante volte vi sarà capitato nel corso degli ultimi anni di chiedere aiuto a chatbot basati sull’intelligenza artificiale? Soluzioni che al giorno d’oggi rappresentano degli strumenti facilmente accessibili e nella maggior parte dei casi anche gratuiti.

Per andare incontro alle esigenze degli utenti Google ha deciso di lanciare due nuovi abbonamenti che affiancano Gemini, ovvero Google AI Pro e AI Ultra. Qual è dunque la differenza tra Gemini, Google AI Pro e Google AI Ultra?

Gemini è ormai noto a tutti per essere uno strumento che offre diverse funzionalità gratuitamente, con accesso per la generazione di immagini e non solo. Nel caso di AI Pro il costo dell’abbonamento è di 19,99$ al mese e mette a disposizione l’accesso esteso ai modelli Gemini 2.5 Flash e Pro, Deep Research potenziato e molto altro. Infine, invece, l’abbonamento denominato AI Ultra è stato progettato per professionisti, ma anche per azienda, e offre strumenti del tutto ottimizzati al costo di 249,99$ al mese, tra cui l’accesso limitato al generatore video Veo3 e altro.