PosteMobile vs Optima: due offerte semplici con tanti GIGA, si arriva a 100 partendo da 4€

PosteMobile è uno dei virtuali più conosciuti in Italia, grazie anche al legame con Poste Italiane. La proposta attuale si chiama Creami Extra WOW 50 e punta sulla semplicità. Al prezzo di 5,99€ al mese garantisce minuti e SMS illimitati insieme a 50 giga di navigazione in 4G+, con velocità fino a 300 Mbps. Non ci sono restrizioni sulla provenienza: chiunque può richiederla. L’attivazione costa 10€, cifra che include già la SIM, e si può completare sia online che recandosi direttamente in un ufficio postale. Questo dettaglio resta un punto di forza, perché rende l’offerta accessibile anche a chi preferisce avere un contatto diretto e non affidarsi soltanto ai canali digitali.

Optima con la Super Mobile Smart

Dall’altra parte c’è Optima, che ha scelto un approccio più aggressivo sul fronte del prezzo. La sua Super Mobile Smartcosta 4,95€ al mese e offre minuti senza limiti, 200 SMS e 100 giga in 4G. La SIM ha un costo di attivazione di 9,90€, attualmente ridotto rispetto al listino abituale. La spedizione è gratuita, quindi la spesa iniziale resta contenuta. L’offerta è aperta a tutti e può essere attivata anche senza cambiare gestore specifico. In più, Optima ha ricevuto il riconoscimento di “Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria telecomunicazioni mobili, un elemento che certifica il gradimento dei consumatori. Da segnalare anche il bonus di 5€ di ricarica per chi porta un amico, un incentivo che mira a far crescere la community.

Due modi di intendere il low cost da parte di Poste e Optima

Il confronto mette in evidenza due visioni diverse. PosteMobile punta su un’offerta che abbina prezzo contenuto e affidabilità di un brand storico, con la possibilità di attivazione anche fisica che resta un vantaggio per molti utenti. Optima invece preferisce giocare la carta del prezzo più basso e dei 100 giga disponibili ogni mese, quasi il doppio rispetto a PosteMobile. In pratica ci si trova davanti a due filosofie: una che rassicura con il peso del marchio e l’altra che cerca di attrarre con il massimo risparmio e un numero più alto di giga.