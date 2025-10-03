PosteMobile lancia Creami EXTRA WOW 100 Ed. 2025: 100GB e illimitati a 6,99€

PosteMobile torna a proporre una delle sue soluzioni più apprezzate, la Creami EXTRA WOW 100 Edizione 2025. L’offerta è attivabile esclusivamente nei primi 15 giorni del mese presso gli uffici postali ed è riservata ai nuovi clienti. Al costo di 6,99€ al mese, il pacchetto include chiamate e SMS illimitati e 100GB di traffico dati utilizzabili in 4G+ fino a 300Mbps. Una formula semplice e senza vincoli che punta a soddisfare le esigenze di chi cerca un piano completo a un prezzo contenuto.

PosteMobile: rete Vodafone e servizi inclusi senza costi extra

L’attivazione comporta un costo di 15€ per la SIM (comprensivi di 5€ di credito telefonico), a cui si aggiungono 5 euro per la prima ricarica obbligatoria. Come sempre, l’offerta è soggetta a condizioni di uso personale e richiede credito disponibile sulla SIM per il rinnovo mensile. In assenza di rinnovo, si applicano le tariffe base. Ovvero 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12cent. per gli SMS e 2€ al giorno per 500MB di navigazione, salvo blocco della tariffa dati a consumo.

I servizi di Creami EXTRA WOW 100 si appoggiano alla rete Vodafone, che garantisce copertura 4G al 99% della popolazione italiana e velocità fino a 300 Mbps in 4G+. Tra i vantaggi inclusi senza costi extra vi sono hotspot gratuito, segreteria telefonica, avviso di chiamata, servizi “Ti cerco” e “Richiama ora”, oltre al controllo del credito residuo con numero dedicato. L’offerta consente anche di condividere i propri GB con altri dispositivi senza limitazioni aggiuntive, rendendo la connessione utile anche per chi lavora o studia da remoto.

PosteMobile conferma così la sua strategia competitiva. L’ azienda offre infatti tariffe trasparenti, costi contenuti e servizi aggiuntivi inclusi. Tale iniziativa dunque punta ad attrarre nuovi clienti grazie a un mix di semplicità e convenienza, con il vantaggio dell’affidabilità di Poste Italiane e degli uffici postali. Per chi desidera attivare la promo, la disponibilità resta limitata, come detto, ai primi 15 giorni di ciascun mese, a conferma del carattere esclusivo dell’edizione 2025.