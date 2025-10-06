Oura Ring 4, debutta la Ceramic Collection con nuove finiture e custodia di ricarica

Il mercato degli smart ring sta crescendo lentamente, ma resta ancora una nicchia con poca varietà estetica. Oura, tra i primi marchi a credere in questa categoria, ha deciso di cambiare le regole del gioco con il lancio della Ceramic Collection per OuraRing 4. Per la prima volta, gli anelli saranno disponibili con una finitura in ceramica a base di ossido di zirconio, un materiale noto anche come zirconia e già utilizzato in campi delicati come le protesi dentali.

Oura presenta anche la custodia di ricarica e nuove funzioni nell’app

La ceramica scelta da Oura non è un rivestimento superficiale, ma parte integrante del processo produttivo. I colori derivano direttamente dai minerali usati, garantiscono quindi una resistenza superiore nel tempo senza rischi di scolorimento. L’azienda fornisce un piccolo pad per la lucidatura, utile per eliminare graffi superficiali dovuti al contatto con materiali più morbidi. Per ridurre il rischio di danni, Oura consiglia di indossare l’anello sulla mano non dominante. Le nuove colorazioni disponibili sono Petal, Midnight, Tide e Cloud, con prezzi fissati a 499 dollari (435€)negli Stati Uniti, a cui si aggiunge un abbonamento mensile da 5dollari (4.26) o annuale da 70$ (59€ circa)

Accanto alla Ceramic Collection, Oura ha svelato la sua prima custodia di ricarica dedicata al Ring 4. Ispirata ai case degli auricolari true wireless, permette di ricaricare completamente l’anello fino a cinque volte grazie alla batteria integrata. La ricarica completa della custodia richiede 90 minuti tramite cavo USB-C, lo stesso tempo necessario per riportare al 100% la batteria dell’anello. L’accessorio sarà disponibile entro la fine dell’anno al prezzo di 99dollari (pensato soprattutto per chi viaggia e desidera non restare mai senza energia.

Sul fronte software, Oura arricchisce l’esperienza con i nuovi Health Panels. Questa sezione dell’app consente di monitorare oltre 50 biomarcatori e, pagando 99 dollari, ottenere un’analisi del sangue completa senza tempi di attesa. L’app può poi interpretare i risultati e (84,32€) fornire suggerimenti su come migliorare parametri fuori norma, integrando così l’uso quotidiano del Ring con servizi di salute più avanzati. Insomma, con la nuova collezione e la custodia, Oura mira a rafforzare il proprio ruolo nel settore degli smart ring, unendo estetica, funzionalità e benessere personale.