Google Play: le nuove Gift Card rendono gli acquisti più semplici, più sicuri contro le truffe

Google amplia i servizi del Play Store introducendo una nuova sezione dedicata alle gift card digitali, permettendo di acquistare e inviare buoni regalo direttamente dall’app. Una soluzione che non solo rende più comodo l’acquisto di carte prepagate, ma punta anche a ridurre il rischio di truffe online, sempre più diffuse negli ultimi anni.

Gift card direttamente nel Play Store

La nuova funzione, segnalata da 9to5Google, è apparsa su alcuni dispositivi Android nella sezione “Gift cards”, situata tra “Pagamenti e abbonamenti” e “Play Protect”. Da qui, è possibile scegliere tra diverse categorie — come ristorazione, moda, viaggi e intrattenimento — oltre ai tradizionali buoni Google Play.

L’interfaccia mostra un carosello di marchi popolari con design personalizzabili, offrendo la possibilità di aggiungere un messaggio di auguri e l’indirizzo email del destinatario. Una volta completato l’acquisto, il destinatario riceve un link per riscattare la carta digitale in pochi passaggi.

Il servizio nasce dalla collaborazione con BlackHawk Network, azienda leader nei pagamenti digitali. Secondo le sue stime, il mercato globale delle gift card potrebbe toccare i 1.500 miliardi di dollari entro il 2032, un settore in forte espansione su cui anche Google intende investire.

Un passo avanti anche per la sicurezza

Come spiegato da Fernanda Murphy, Global Head of Retail & Payments Marketing di Google Play, l’integrazione consente “un modo semplice e affidabile per scoprire, acquistare e inviare valore digitale senza cambiare app”. Oltre alla comodità, la novità ha un importante impatto sul piano della sicurezza.

Le truffe basate su carte regalo sfruttano spesso tecniche di social engineering, inducendo le vittime a condividere i codici dei buoni per presunti pagamenti o emergenze fasulle. Con un canale ufficiale e controllato, Google punta a ridurre le possibilità che gli utenti cadano in questi raggiri.

La distribuzione della nuova sezione sarà graduale e non è ancora confermata la disponibilità in Italia, ma ulteriori dettagli sono attesi nelle prossime settimane.