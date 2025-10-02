OnePlus 15 Sand Storm: il debutto mondiale è realtà

Il mercato degli smartphone si prepara ad accogliere il OnePlus 15 nella sua variante Sand Storm. Si tratta di un’edizione globale che segna un cambio di passo anche dal punto di vista del design. La scelta del colore si ispira a quello delle dune del deserto, con toni caldi e una finitura che richiama eleganza e robustezza. Ma il vero elemento di novità non riguarda solo l’aspetto estetico. Per la prima volta nel settore mobile viene introdotta la tecnologia Micro-Arc Oxidation, già utilizzata in ambito aerospaziale. Questo trattamento avviene attraverso un processo al plasma ad alta tensione che riveste il metallo con una pellicola ceramica.

OnePlus 15: hardware di nuova generazione e attesa per il lancio

Secondo i dati forniti dall’azienda, il risultato è sorprendente. Parliamo infatti di una struttura che si dimostra 3,4 volte più resistente dell’alluminio e 1,3 volte più solida del titanio, con un impatto ambientale minore rispetto ad altre lavorazioni. A completare il retro del dispositivo è stato scelto un pannello in fibra di vetro ultraleggera, studiato per garantire una presa equilibrata e un tocco morbido. Un’ unione perfetta tra estetica raffinata e innovazione ingegneristica che conferma la volontà di OnePlus di mantenere un approccio premium, senza rinunciare alla sperimentazione.

Oltre al design, il OnePlus15 compie un salto notevole anche sul piano delle prestazioni. Sarà infatti tra i primi smartphone ad integrare la piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, il processore più avanzato del momento, insieme da un nuovo sistema proprietario di raffreddamento che punta a mantenere elevate le prestazioni anche sotto stress. OnePlus sottolinea come il dispositivo rappresenti un balzo in avanti di due generazioni rispetto ai modelli precedenti, rafforzando così la propria identità.

L’attesa si concentra ora sulla data ufficiale del debutto. Alcuni poster promozionali pubblicati su Weibo mostrano chiaramente il 27 ottobre sul display del OnePlus 15, un dettaglio che lascia pensare ad un suo lancio imminente in Cina. Insomma, con Sand Storm, OnePlus non solo amplia la gamma cromatica, ma porta sul mercato una combinazione di materiali innovativi, resistenza superiore e hardware di nuova generazione.