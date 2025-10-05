Google Drive: AI usata per rilevare ransomware

Nel panorama digitale contemporaneo, le minacce informatiche continuano a evolversi. In tale scenario, i ransomware emergono come uno dei pericoli più rilevanti per aziende e utenti privati. Blocchi improvvisi dei sistemi e perdite economiche significative sono solo alcune delle conseguenze di tali attacchi. I quali lo scorso anno hanno rappresentato il 21% delle intrusioni rilevate a livello globale, con un costo medio superiore ai cinque milioni di dollari per incidente. Anche se piattaforme come ChromeOS e i documenti nativi di Workspace mostrano una certa resilienza, i file in formati tradizionali e i sistemi Windows rimangono vulnerabili. In risposta a tale minaccia crescente, Google ha introdotto un sistema di rilevamento basato sull’intelligenza artificiale all’interno di Drive per desktop.

Google Drive: ecco i dettagli relativi alla nuova opzione AI

L’innovazione consiste in un modello di intelligenza artificiale addestrato su milioni di campioni reali di ransomware. Il quale è capace di identificare comportamenti sospetti. Quando il sistema riconosce un potenziale attacco, interrompe la sincronizzazione con il cloud, impedendo la diffusione dei file corrotti. Allo stesso momento, l’utente riceve notifiche sul desktop e via email, con la possibilità di ripristinare i documenti a una versione precedente funzionante. Il tutto senza ricorrere a strumenti complessi o costosi.

Il nuovo approccio di Google non si limita alla protezione individuale. Gli amministratori IT possono accedere a notifiche dettagliate nella console di amministrazione e analizzare i log nel Centro sicurezza. Monitorando così l’evolversi degli eventi e intervenendo rapidamente in caso di necessità.

Le funzionalità di rilevamento e ripristino sono incluse senza costi aggiuntivi nella maggior parte dei piani commerciali di Workspace. Mentre gli utenti consumer possono beneficiare della funzione di ripristino dei file. Con tale evoluzione, Google intende introdurre un livello di protezione proattiva che va oltre la semplice sicurezza reattiva. Consentendo, in tal modo, a imprese, scuole, ospedali e utenti privati di limitare l’impatto degli attacchi e tornare operativi in tempi ridotti.